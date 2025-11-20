Bài tập quân đội Canada giúp Vua Charles giữ sức bền ở tuổi 77

Vua Charles III duy trì bài tập 5BX của Không lực Hoàng gia Canada, gồm 5 động tác trong 11 phút mỗi ngày, nhằm củng cố cơ bắp và thể lực để chống chọi bệnh tật.

Giữa bối cảnh đang điều trị ung thư, Vua Charles, 77 tuổi, vẫn duy trì thói quen tập luyện buổi sáng với kế hoạch 5BX (5 bài tập cơ bản), một chương trình được thiết kế cho quân nhân nhưng có thể thực hiện tại nhà, theo Guardian. Chương trình này được giới chuyên môn đánh giá cao vì kết hợp cân bằng giữa các bài tập sức mạnh và sức bền, giúp bệnh nhân ung thư chống lại tác dụng phụ như sụt cân, mất cơ.

Vua Charles tại khu điền trang Sandringham hồi tháng 5. Ảnh: Millie Pilkington/Sandringham Estate/PA

5BX do học giả Bill Orban phát triển cho Không lực Hoàng gia Canada (RCAF) cuối những năm 1950, với mục tiêu giúp quân nhân duy trì thể lực tối ưu mà không cần cơ sở vật chất hay thiết bị phức tạp. "Các bài tập chỉ cần 11 phút mỗi ngày và có thể thực hiện ngay trong phòng ngủ", trích sách hướng dẫn của chương trình. Sự đơn giản nhưng hiệu quả này giúp phương pháp 5BX vượt ra ngoài doanh trại, được nhiều người áp dụng, trong đó có cố Hoàng thân Philip, cha của Vua Charles.

Giáo sư Gavin Sandercock, chuyên gia khoa học thể thao tại Đại học Essex, nhận định đây là sự kết hợp tốt giữa các bài tập tăng cường sức bền và xây dựng cơ bắp. Ông giải thích các bài tập kháng lực trong 5BX đặc biệt quan trọng với bệnh nhân ung thư, giúp duy trì hoặc tăng cường khối lượng cơ, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn để phục hồi.

Chu trình 11 phút của 5BX tập trung vào 5 động tác cốt lõi. Người tập khởi động bằng hai phút gập người chạm ngón chân rồi vươn tay. Tiếp theo là một phút gập bụng, một phút duỗi lưng bằng cách nằm sấp nâng tay chân, và một phút chống đẩy. Cuối cùng, bài tập kết thúc bằng sáu phút chạy tại chỗ để tăng cường sức bền tim mạch.

5 bài tập ở biểu đồ 1 trong Kế hoạch 5BX. Ảnh chụp màn hình: 5BX Plan

Điểm mạnh của 5BX là tính linh hoạt. Giáo sư Robert Copeland tại Đại học Sheffield Hallam cho biết chương trình có 6 biểu đồ cường độ khác nhau, từ mức nhẹ nhàng cho người mới bắt đầu đến cấp độ cao cho vận động viên. Điều này đảm bảo mọi người ở mọi cấp độ thể chất đều có thể tham gia an toàn. Hiện chưa rõ Vua Charles đang tuân theo biểu đồ nào.

Vua Charles từng phục vụ trong Không lực và Hải quân Hoàng gia Anh. Ngoài chế độ tập luyện hàng ngày, ông còn có sở thích cưỡi ngựa, đi bộ đường dài và chèo thuyền. Nhà vua cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá nhân hóa chương trình tập luyện. Do có nhiều loại ung thư và phương pháp điều trị khác nhau, người bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ nào để tối ưu hóa lợi ích và đảm bảo an toàn.

Bình Minh (Theo The Guardian, NY Post)