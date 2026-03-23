Bài tập giúp Kate Hudson sở hữu cơ bụng săn chắc ở tuổi 46

MỹHuấn luyện viên của Kate Hudson, Megan Roup, vừa chia sẻ bí quyết giúp nữ minh tinh tỏa sáng trên thảm đỏ, gồm chuỗi bài tập bụng 6 động tác.

Kate Hudson - nữ diễn viên từng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhất - đã chiếm trọn tâm điểm khi xuất hiện tại hậu tiệc của Vanity Fair với cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Đây không phải là kết quả của một phép màu phút chót. Hudson vốn nổi tiếng với sự tận tụy trong việc tập luyện. Chia sẻ trong chương trình Table Manners với Jessie và Lennie Ware vào cuối năm 2025, cô thừa nhận việc tập luyện là thói quen hàng ngày: "Tôi thuộc tuýp người tin rằng, dù chỉ có 20 phút mỗi ngày, bạn cũng đã nắm giữ chìa khóa vàng rồi".

Huấn luyện viên của cô, Megan Roup, cũng vừa đăng tải lên Instagram tuần này lộ trình tập bụng chính xác mà họ đã thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị - "vũ khí" đằng sau màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ.

Kate Hudson chiếm trọn tâm điểm khi xuất hiện với cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Just Jared

Dưới đây là chi tiết lộ trình của Kate:

Chuỗi bài tập bụng 6 động tác của Kate Hudson

"Đây là một trong những chuỗi bài tập tác động sâu vào nhóm cơ lõi (deep core) mà tôi ưu tiên lựa chọn khi muốn đạt hiệu quả tối ưu và thực sự kết nối được toàn bộ vùng trung tâm cơ thể", Megan viết trong phần mô tả.

Lộ trình bao gồm 6 bài tập, thực hiện 8 lần mỗi động tác, lặp lại từ 2 đến 3 vòng. Cô cũng tăng thêm độ khó bằng cách đặt một quả bóng tập dưới thắt lưng để tăng tính mất ổn định, tuy nhiên bạn có thể bỏ qua bước này nếu cảm thấy quá sức.

Động tác kéo cắt nhịp đôi (Double pulse scissor - 8 lần)

Nằm ngửa, hai chân ở tư thế cái bàn (tabletop), thay đổi chân liên tục - hạ một chân thẳng xuống trong khi chân kia co về phía ngực.

Để tăng độ khó, hãy giữ tạ thẳng phía trên vai. Giữ thắt lưng ép sát xuống sàn và tưởng tượng như bạn đang kéo rốn về phía cột sống.

Chạm ngón chân luân phiên (Alternating toe taps - 8 lần)

Trở lại tư thế cái bàn và hạ luân phiên từng chân xuống chạm sàn, giữ cho đầu gối luôn gập. Để nâng cao, hãy di chuyển cánh tay cầm tạ qua đầu, sau đó đưa chúng trở lại vị trí trên vai.

Duỗi người chuyền bóng (Ball pass extension - 8 lần)

Nằm ngửa với một chân đặt trên sàn và chân kia duỗi thẳng hướng lên trên. Khi bạn kéo chân đang giơ cao về phía ngực, hãy duỗi chân dưới ra.

Cầm một quả bóng yoga, chuyền nó qua dưới chân đang giơ cao trong khi gập bụng. Sau đó đổi vị trí, hạ chân trên xuống và đưa bóng qua đầu.

Gập bụng chéo chân co (Cross-body crunch with knee pull - 8 lần)

Ở tư thế gập bụng đạp xe, giữ quả bóng giữa đầu gối và khuỷu tay đối diện. Duy trì vị trí này trong khi bạn hạ và nâng chân còn lại.

Gập bụng chéo chân thẳng (Cross-body crunch with slice - 8 lần)

Giữ tư thế gập bụng đạp xe, giữ một chân thẳng khi hạ xuống và nâng lên lần nữa.

Gập bụng lăn bóng (Cross-body crunch with ball roll - 8 lần)

Với một chân đặt trên sàn và chân kia duỗi thẳng hướng lên trên, giữ quả bóng tì vào chân đang giơ. Lăn bóng dọc theo chân khi bạn gập bụng, sau đó hạ người xuống một cách có kiểm soát.

Video: Instagram meganroup

Ba lưu ý quan trọng khi tập cơ bụng

Megan nhấn mạnh một vài kỹ thuật then chốt để đạt hiệu quả tối đa từ chuỗi bài tập này:

Thở ra khi dùng lực

Tập trung vào hơi thở giúp kích hoạt cơ lõi sâu hơn và ổn định cột sống. Điều này cũng giúp bạn tránh căng thẳng ở những vùng không cần thiết.

Hình dung chuyển động như chiếc áo corset

Hãy kích hoạt cơ bụng ngang (transverse abdominals) - nhóm cơ lõi sâu bao quanh phần giữa cơ thể - để hỗ trợ cột sống và cải thiện khả năng kiểm soát.

Chuyển động có kiểm soát

Hãy thực hiện chậm lại. Kỹ thuật đúng và sự cảm nhận cơ bắp quan trọng hơn việc thực hiện các lần lặp lại một cách vội vã.

Mỹ Ý (Theo Women's Health)