Bài tập giúp Jennifer Aniston sở hữu cơ bụng săn chắc ở tuổi 56

Thay vì tập trung vào các khối cơ bề mặt, nữ minh tinh Jennifer Aniston duy trì sức mạnh toàn thân và sự linh hoạt dẻo dai thông qua phương pháp tập luyện Pvolve.

Ở tuổi 56, Jennifer Aniston đã duy trì Pvolve, phương pháp tập luyện tác động thấp, suốt 5 năm. Dani Coleman, huấn luyện viên riêng của Aniston và là Phó Chủ tịch Đào tạo tại Pvolve, tiết lộ họ không bao giờ thực hiện các bài tập bụng một cách tách biệt. Thay vào đó, lộ trình tập trung vào sức mạnh chức năng toàn thân, nơi cơ lõi phải tham gia vào mọi chuyển động.

"Nhiều người lầm tưởng tập cơ lõi nghĩa là phải gập bụng hàng triệu lần", Coleman giải thích. "Chúng tôi vẫn kết hợp các bài tập truyền thống như gập bụng nhưng nền tảng cốt lõi vẫn là các chuyển động đa khớp và năng động như squat, gập người (hinge), plank, các bài tập giữ thăng bằng một chân và chuyển động xoay".

Theo chuyên gia này, phương pháp trên mang lại sức mạnh vượt xa giá trị thẩm mỹ. Nó giúp cải thiện chất lượng chuyển động, tăng khả năng phòng tránh chấn thương và xây dựng một cơ thể không chỉ trông săn chắc mà còn thực sự khỏe mạnh để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày.

ennifer Aniston duy trì Pvolve, phương pháp tập luyện tác động thấp, suốt 5 năm. Ảnh: Pvolve

Chìa khóa nằm ở việc cơ lõi phải hoạt động xuyên suốt buổi tập thay vì chỉ tập trung vài phút cuối giờ. Qua các bài tập chức năng kết hợp kháng lực với tính ổn định và linh hoạt như bài tập "chặt gỗ" (woodchops) hay deadlift một chân, Aniston xây dựng được sức mạnh từ sâu bên trong cơ lõi, thay vì chỉ là các khối cơ bụng bề mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thành quả nhận được là một hệ cơ lõi giúp cải thiện tư thế, hỗ trợ thắt lưng và tối ưu hóa vận động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sức mạnh cơ lõi là yếu tố then chốt để duy trì thăng bằng và ngăn ngừa nguy cơ té ngã khi lão hóa.

Một nghiên cứu khác trên phụ nữ sau mãn kinh (40-60 tuổi) cho thấy các bài tập cơ lõi giúp giảm đau thắt lưng, cải thiện chất lượng cuộc sống và sức bền cơ bắp hiệu quả hơn cả vật lý trị liệu.

Về cường độ tập luyện, Coleman tiết lộ Aniston duy trì tần suất từ 3 đến 4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 40-60 phút tùy thuộc vào lịch trình và thể trạng. Mục tiêu hiện tại của nữ diễn viên là "sống khỏe, sống thọ và vận động linh hoạt". Theo Coleman, "cơ bụng săn chắc chỉ đơn giản là thành quả tất yếu của việc chăm sóc cơ thể đúng cách trong một thời gian dài".

Chính Jennifer Aniston cũng khẳng định sự khác biệt lớn nhất đến từ việc duy trì một mục tiêu dài hạn thay vì chạy theo những kết quả nhất thời. "Điều khiến Pvolve trở nên khác biệt chính là kết quả thực tế", nữ minh tinh nói, thêm rằng cô cảm nhận rõ sức mạnh ở cánh tay và cơ lõi, khả năng vận động linh hoạt và sự ổn định trong cuộc sống hàng ngày.

Nữ diễn viên Jennifer Aniston. Ảnh: Pvolve

Jennifer Aniston là biểu tượng hàng đầu của Hollywood, nổi danh qua vai diễn Rachel Green trong loạt phim truyền hình huyền thoại Friends. Thành công rực rỡ này không chỉ mang về cho bà các giải thưởng danh giá như Emmy và Quả cầu vàng mà còn thiết lập vị thế của một ngôi sao hạng A bền bỉ suốt ba thập kỷ. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Aniston còn khẳng định quyền lực trong vai trò nhà sản xuất và là một biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng sâu rộng. Ở tuổi ngoài 50, bà tiếp tục gặt hái thành công với loạt phim The Morning Show, minh chứng cho bản lĩnh của một nghệ sĩ thực lực tại kinh đô điện ảnh.

