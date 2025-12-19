Bài phát biểu giờ vàng gây hụt hẫng của ông Trump

Nhiều người ủng hộ thất vọng với bài phát biểu trên truyền hình trong khung giờ vàng của Tổng thống Trump vì cho rằng nó mờ nhạt và không có gì mới mẻ.

Khi tỷ lệ ủng hộ đang tụt dốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ phát biểu trên truyền hình trước toàn thể người dân trong khung giờ vàng tối 17/12. Điều này khiến nhiều người hồi hộp vì tin rằng ông Trump sẽ đưa ra một tuyên bố trọng đại, nhất là khi căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela đang lên đến cao trào.

Nhưng ông Trump đã không đưa ra thông báo gây chấn động nào Venezuela, thay vào đó tận dụng bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình vào thời điểm nhiều người xem nhất để chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden, khẳng định kế hoạch kinh tế ông đang theo đuổi vẫn phát huy hiệu quả và cho rằng người dân Mỹ cần kiên nhẫn chờ đợi các chính sách phát huy tác dụng.

Trong bài phát biểu 18 phút từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump không đưa ra đề xuất mới nào ngoại trừ khoản tiền mà ông gọi là "lợi tức chiến binh" trị giá 1.776 USD dành cho gần 1,5 triệu quân nhân nhằm tôn vinh sự kiện lập quốc cách đây gần 250 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng tối 17/12. Ảnh: Reuters

"Các tấm séc đang trên đường chuyển đi rồi", ông nói. "Không ai hiểu được điều đó cho đến khoảng 30 phút trước, chúng ta đã thu về nhiều tiền hơn mọi người nghĩ nhờ thuế quan".

Khác với nhiều bài phát biểu trước đây, Tổng thống Trump nói với tốc độ nhanh hơn bình thường và phần lớn bám sát văn bản đã chuẩn bị sẵn. Ông liệt kê giá trứng, gà tây trong lễ Tạ ơn và giá vé máy bay để chứng minh rằng sinh hoạt phí của người Mỹ đang giảm, đồng thời thuyết phục cử tri cả nước rằng cựu tổng thống Biden đã để lại một đống hỗn độn cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để khắc phục.

Tuy nhiên, người Mỹ có lẽ không cảm thấy cách giải thích này thực sự thuyết phục. Loạt cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Mỹ đang khốn đốn vì chi phí sinh hoạt và không hài lòng với những chính sách của Tổng thống Trump nhằm đưa đất nước tới thịnh vượng.

Theo một cuộc thăm dò do NPR/PBS News/Marist thực hiện trong tháng qua, 61% người trả lời cho biết nền kinh tế đang không hoạt động tốt đối với cá nhân họ, so với 39% người nói rằng có hiệu quả. 70% nói rằng chi phí sinh hoạt tại nơi họ sinh sống là "không dễ thở" hoặc "hoàn toàn không thể chi trả nổi".

Sức khỏe nền kinh tế đang trở thành vấn đề trọng tâm tác động tới cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm 2026. Khi năm mới cận kề, bài phát biểu giờ vàng dường như là một nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn nguy cơ phe Cộng hòa hứng chịu thất bại tại kỳ bầu cử sẽ định đoạt phe nào kiểm soát quốc hội. Một số thành viên trong đảng đang thúc giục Tổng thống tập trung nhiều hơn vào các vấn đề dân sinh, thay vì những vấn đề đối ngoại vốn thường được ông quan tâm hơn.

"Chúng ta cần tập trung vào việc giải quyết những gì người dân quan tâm và chúng ta càng tập trung nhiều vào điều đó thì càng tốt", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News trước bài phát biểu của Tổng thống Trump.

Theo giới chuyên gia, bài phát biểu này là nỗ lực táo bạo nhất từ Tổng thống Trump cho đến nay nhằm chứng minh rằng ông đang đi đúng hướng trong nỗ lực giúp cuộc sống của những người Mỹ đang chật vật chi trả hóa đơn trở nên dễ thở hơn.

"Đất nước chúng ta đang trở lại", ông tuyên bố. "Mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đã sẵn sàng cho một cú bùng nổ kinh tế chưa từng thấy trong lịch sử quốc gia".

Nhưng ông Trump cũng thận trọng khi nói rằng vẫn cần thêm thời gian để hồi sinh toàn diện nền kinh tế. Tổng thống cam kết lãi suất thế chấp sẽ giảm, nhưng chỉ sau khi bổ nhiệm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và ông sẽ công bố các kế hoạch mới về cải cách nhà ở vào năm sau.

Bài phát biểu giờ vàng gây hụt hẫng của ông Trump Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đã giúp hạ giá cả nhanh chóng so với thời người tiền nhiệm trong bài phát biểu ngày 17/12. Video:NBC News

Dù vậy, bài phát biểu vẫn khiến không ít người ủng hộ Tổng thống Trump hoài nghi và thời lượng ngắn bất ngờ của nó khiến họ tự hỏi liệu ông có thực sự tự tin vào những tuyên bố mình đưa ra hay không. Ngay cả các đồng minh cũng băn khoăn liệu Tổng thống sẽ được lợi với cách trình bày có phần vội vã và lời lẽ gay gắt như vậy.

"Tổng thống nói nhanh đến mức như thể ông ấy đang hoảng loạn", Trisha Hope, một người ủng hộ ông Trump, đăng trên mạng. "Tôi chưa bao giờ thấy Tổng thống như vậy, dù tôi đã tham dự 42 buổi vận động tranh cử của ông ấy".

Ông Trump nhìn thẳng vào ống kính thay vì thực hiện theo cách thông thường là liên tục hướng về màn hình máy nhắc chữ ở hai bên. Ông đứng một mình trên bục phát biểu giữa căn phòng, thiếu vắng khán giả để tương tác. Giọng điệu của ông luôn cao và sắc, hoàn toàn thiếu vắng những màn pha trò ngẫu hứng hay những câu nói ngoài văn bản thường thấy.

"Tại sao ông ấy lại như thể đang quát tháo chúng ta vậy?", người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Erick Erickson viết trên X.

Các trợ lý đã giới thiệu trước về bài phát biểu như một cơ hội để Tổng thống khoe thành tựu trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ và trấn an người dân về tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước. Song nhịp độ dồn dập và giọng điệu gay gắt của bài phát biểu lại tạo cảm giác giống như ông đang trách móc người nghe vì không biết trân trọng mình, bình luận viên Isaac Arnsdorf từ Washington Post nhận xét.

"Ông ấy không còn là một người tự tin như thường lệ,", người dẫn chương trình podcast cánh hữu Owen Shroyer cho hay. "Ông ấy có vẻ như đang đọc lướt. Phong cách lôi cuốn đã biến mất. Thần thái đã biến mất. Phong thái ngạo nghễ đã biến mất. Và thông điệp thì cũ kỹ. Chẳng có gì mới mẻ cả".

Stephen K. Bannon, cựu chiến lược gia Nhà Trắng, lưu ý rằng bài phát biểu này được phát cho khán giả cả nước vào giờ vàng chứ không chỉ riêng những người ủng hộ trung thành của Tổng thống.

"Liệu nó có gay gắt đối với khán giả truyền hình đại chúng không?", ông đặt câu hỏi.

Một số đồng minh trước đó đã công khai thúc giục Tổng thống Trump sử dụng bài phát biểu để thực hiện điều gì đó táo bạo hơn. Nhưng thay vào đó, ông lại lặp lại thông điệp vận động tranh cử quen thuộc, đổ lỗi cho chi tiêu chính phủ và chính sách nhập cư lỏng lẻo thời tổng thống Biden đã đẩy giá cả lên cao mà không đưa ra bất cứ thông báo chính sách mới nào.

"Đó có lẽ là bài phát biểu giờ vàng kém hấp dẫn nhất của một tổng thống trong lịch sử Mỹ", blogger cánh hữu Matt Walsh viết trên X.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, NBC News, AFP, Reuters)