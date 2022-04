Bài luận hái chè giúp nam sinh đỗ 8 trường ở Mỹ, Canada

Đức Anh đưa trải nghiệm hái chè vào bài luận, từ đó khái quát thành vấn đề xã hội, chinh phục tám đại học ở Mỹ và Canada, với tổng trị giá học bổng 21,8 tỷ đồng.

Trương Đức Anh, học sinh chuyên Anh, THPT chuyên Thái Nguyên từng giành huy chương bạc kỳ thi Ngôn ngữ quốc tế WILLKOMMEN (môn tiếng Anh); huy chương đồng vòng chung kết quốc gia Olympic Toán, tiếng Anh và Nghệ thuật trực tuyến FISO và sở hữu IELTS 8.0. Nhưng Đức Anh chia sẻ, bài luận mới là yếu tố giúp em chinh phục tám trường đại học ở Mỹ và Canada.

Hồ sơ du học ở các nước thường có một số yêu cầu giống nhau như thành tích học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa, bài luận, thư giới thiệu... Đức Anh chuẩn bị một khung chung rồi bổ sung các điều kiện riêng của từng trường.

Một số trường ở Canada chú trọng điểm GPA, trong khi đại học ở Mỹ xét duyệt tổng thể hơn. Bài luận là một yếu tố ghi điểm trong hồ sơ của Đức Anh, khi cậu tận dụng tốt trải nghiệm của một người sinh ra ở xứ sở nổi tiếng về chè.

Trong một chuyến dã ngoại cùng gia đình năm cấp hai, Đức Anh tới xã Tân Cương, Thái Nguyên, hái chè. Ban đầu, cậu chỉ quan tâm hái những búp xanh, tươi, bỏ qua lá chè. Các công nhân hướng dẫn cậu phải nhìn tổng thể, quan sát thân, rễ, gốc xem tình trạng của cây rồi mới xác định hái nguyên tôm (gồm tôm và một đến ba lá) hay hái lá; hái ra sao để kết hợp tạo tán, điều tiết sinh trưởng của cây đồng thời đảm bảo chất lượng cho vụ sau. Trải nghiệm ấy đem đến cho Đức Anh nhiều suy ngẫm, giúp em học được đức tính cẩn thận, biết quan sát và học hỏi.

Để có bài luận ấn tượng, Đức Anh đọc lại bài viết của các anh chị đi trước, học cách dùng từ ngữ, diễn đạt. Em sau đó xác định câu chuyện của bản thân là gì, mang lại giá trị tích cực nào cho cộng đồng. Em cũng đọc nhiều tác phẩm văn học nước ngoài để có thêm vốn từ. Đức Anh còn tìm đến các mentor (cố vấn) là sinh viên Việt đang học tại các trường, nhờ hỗ trợ.

Trương Đức Anh, học sinh lớp 12A1 chuyên Anh, THPT chuyên Thái Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đào Quế Anh là cố vấn học thuật tại SOHO Academics (tổ chức hỗ trợ học sinh chuẩn bị hồ sơ du học), và sinh viên trường New York University Stern, Mỹ. Quế Anh giúp Đức Anh hoàn thiện bài luận.

Quế Anh nhận định, điểm mấu chốt là Đức Anh đã từ một câu chuyện nhỏ, khái quát thành một vấn đề xã hội, nhắc nhở bản thân luôn phải quan sát, nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và quan tâm tới tiếng nói của người yếu thế, đặc biệt là cộng đồng LGBT, mà em là một phần trong đó. "Đó là cách Đức Anh thể hiện quan niệm sống, ước mơ và đam mê của em trước Ban tuyển sinh", Quế Anh nhận xét.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm lớp chuyên Anh 12A1, là người viết thư giới thiệu Đức Anh. Trong thư, thầy đánh giá cao nỗ lực và tinh thần nghiêm túc của học trò. Cậu cũng thể hiện bản thân nổi trội ở năng khiếu ngoại ngữ. "Em được 8.0 IELTS ngay khi vào lớp 10 - điều ít bạn cùng trường làm được. Suốt ba năm trung học, em luôn giành học bổng, top đầu của lớp chuyên Anh, đặc biệt môn chuyên đạt 10.0 học kỳ vừa rồi", thầy Tuấn cho biết.

Ngoài ra, nam sinh cũng năng nổ, luôn sáng tạo trong hoạt động ngoại khóa - một yếu tố quan trọng khác trong hồ sơ du học.

Đức Anh đồng sáng lập tự án Seed of Life, cung cấp lớp tiếng Anh giao tiếp cho trẻ khiếm thị ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Đức Anh, hoạt động ngoại khóa quan trọng nhưng không nên dàn trải, cần tập trung vào chất lượng, thể hiện sự cống hiến và đầu tư của mình. Những hoạt động này phải phù hợp với mục tiêu, quan điểm sống của ứng viên. Đức Anh thích viết và từng có bài thơ bằng tiếng Anh được chọn là một trong những bài hay nhất của cuộc thi sáng tác thơ quốc tế "2021 Matter".

Em cũng muốn đấu tranh cho những người yếu thế khi tham gia hai dự án: Seed of life (cung cấp lớp tiếng Anh giao tiếp cho trẻ khiếm thị ở tỉnh Thái Nguyên) và The Gloss of Việt Nam (tổ chức nâng cao nhận thức xã hội về cộng đồng LGBT).

Tháng 8 tới, Đức Anh sẽ nhập học ngành Xã hội học của University of British Columbia (UBC) - ngôi trường xếp 46 thế giới và top 2 tại Canada.

Bình Minh