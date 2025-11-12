'Bài học rút ra từ sau vụ tai nạn xe bị vò nát'

Vì sao người đàn ông đó có thể bước ra an toàn từ trong chiếc xe bị vò nát, tôi nghĩ không chỉ có may mắn mà còn có sự chuẩn bị.

Tôi là một người thường xuyên lái ôtô, di chuyển hàng trăm cây số mỗi tuần vì công việc. Sau khi đọc tin một tài xế thoát chết kỳ diệu sau vụ tai nạn kinh hoàng, tôi thật sự rùng mình. Chiếc xe bị vò nát, biến dạng hoàn toàn, vậy mà người lái vẫn chui ra được an toàn. Nhiều người gọi đó là "phép màu", nhưng tôi nghĩ đó là kỹ năng sinh tồn, thứ mà mỗi người cầm lái đều nên biết và chuẩn bị từ trước.

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ một giây mất tập trung, một khúc cua gấp, hay một va chạm bất ngờ. Khi ấy, bình tĩnh và hành động đúng là yếu tố quyết định giữa sống và chết. Tôi muốn chia sẻ 10 kỹ năng sinh tồn mà tôi cho rằng mọi tài xế và hành khách nên nắm vững:

Thứ nhất, giữ bình tĩnh, không hoảng loạn

Điều đầu tiên và quan trọng nhất khi xe gặp nạn là bình tĩnh. Hoảng loạn khiến bạn mất khả năng xử lý, không thể đưa ra quyết định đúng. Hãy hít sâu, xác định tình huống: xe còn di chuyển không, có khói hay mùi xăng rò rỉ không, cửa còn mở được không. Càng giữ được sự tỉnh táo, bạn càng có cơ hội sống sót cao hơn.

Thứ hai, thắt dây an toàn - không bao giờ bỏ qua

Nhiều người chủ quan, đặc biệt khi "chạy gần" hoặc "đường quen", thường không thắt dây an toàn. Nhưng thực tế, dây an toàn là yếu tố bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất. Khi va chạm xảy ra ở tốc độ chỉ 40–50 km/h, lực tác động có thể tương đương rơi tự do từ tầng 3 xuống đất. Dây an toàn giúp bạn không bị văng ra khỏi ghế, giảm nguy cơ chấn thương nặng ở đầu, cổ, và ngực.

Thứ ba, chọn tư thế an toàn trước va chạm

Nếu nhận thấy tai nạn sắp xảy ra (ví dụ xe sắp đâm, bị mất lái), hãy giữ người thẳng, đầu tựa vào ghế, tay nắm chắc vô-lăng, hai chân đặt vững trên sàn. Tránh cúi người hoặc nghiêng đầu, điều này khiến cổ và cột sống dễ bị gãy khi túi khí bung hoặc va chạm mạnh.

Thứ tư, tắt động cơ, ngắt điện sau khi va chạm

Nếu xe vẫn còn hoạt động sau cú va, việc đầu tiên cần làm là tắt máy, ngắt nguồn điện. Điều này giúp tránh cháy nổ do rò rỉ xăng hoặc chập điện. Sau đó, nhanh chóng rút chìa khóa và kiểm tra tình hình xung quanh – có mùi xăng, khói, hay tia lửa điện không.

Thứ năm, xác định lối thoát nhanh nhất

Khi xe bị lật hoặc biến dạng, không phải lúc nào cửa cũng mở được. Hãy xác định lối thoát khả thi: cửa còn mở được không, kính nào chưa vỡ, hay có thể chui qua cốp sau. Nếu cửa bị kẹt, bạn có thể dùng búa thoát hiểm hoặc vật cứng đập vào góc kính (vì đó là điểm yếu nhất của kính xe).

Thứ sáu, trang bị và biết sử dụng búa thoát hiểm

Búa thoát hiểm nhỏ gọn nhưng là vật cứu mạng. Nó giúp đập vỡ kính và cắt dây an toàn trong vài giây. Tôi luôn gắn một chiếc búa như vậy ở cả hai cửa trước xe, trong tầm tay lái và hành khách. Điều quan trọng là mọi người trên xe đều phải biết vị trí và cách dùng nó, chứ không chỉ người lái.

Thứ bảy, thoát khỏi xe càng sớm càng tốt nếu có nguy cơ cháy nổ. Nhiều tài xế vì hoảng loạn hoặc tiếc tài sản nên cố gắng "lấy đồ" trong xe. Nhưng hãy nhớ: tính mạng là ưu tiên tuyệt đối. Nếu có khói, mùi xăng hay tia lửa, hãy rời khỏi xe ngay lập tức, giữ khoảng cách tối thiểu 20–30 m, và cảnh báo người khác tránh lại gần.

Thứ tám, không mở cửa nếu xe đang chìm trong nước.

Trong tình huống xe lao xuống sông, hồ, hoặc kênh, việc mở cửa ngay là sai lầm chết người. Lực nước từ bên ngoài khiến bạn không thể đẩy cửa ra. Thay vào đó, hãy hạ kính cửa sổ ngay lập tức, thoát ra qua đó. Nếu không thể mở kính, dùng búa thoát hiểm đập vào góc kính. Khi nước dâng quá nửa xe, áp suất trong và ngoài sẽ cân bằng, khi đó bạn mới có thể mở cửa.

Thứ chín, gọi cứu hộ và sơ cứu cơ bản

Khi đã ra khỏi xe, nếu có người bị thương, đừng cố kéo mạnh hoặc di chuyển họ nếu nghi ngờ gãy xương hoặc chấn thương cột sống. Hãy gọi ngay cứu hộ hoặc 115, và chỉ di chuyển người bị thương khi có nguy cơ cháy nổ hoặc ngạt thở. Chuẩn bị sẵn bộ sơ cứu nhỏ trong xe gồm băng gạc, thuốc sát trùng, băng dính y tế, găng tay.

Thứ mười, luôn chuẩn bị sẵn sàng và tập phản xạ

Không ai biết khi nào tai nạn xảy ra, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị trước. Mỗi khi lên xe, tôi luôn kiểm tra dây an toàn, vị trí búa thoát hiểm, và nhắc người ngồi cạnh về cách sử dụng. Tôi cũng dạy con tôi (đứa bé mới 12 tuổi) cách tự tháo dây, mở cửa, và gọi trợ giúp. Những phản xạ ấy, nếu được rèn luyện, có thể cứu sống chính mình hoặc người khác trong tích tắc.

Thoát nạn không chỉ là may mắn, mà là kết quả của sự chuẩn bị và hiểu biết. Những kỹ năng sinh tồn khi lái xe không phải là kiến thức "xa vời", mà là điều mỗi tài xế nên nằm lòng, như cách chúng ta thuộc lòng biển báo giao thông. Tai nạn có thể đến bất ngờ, nhưng hành động đúng lúc có thể thay đổi tất cả. Hãy dạy chính mình, người thân, và cả con cái những kỹ năng cơ bản này vì không chỉ để lái xe an toàn, mà để sống sót khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Khi cầm lái, hãy nhớ: sinh mạng của bạn và người thân chỉ cách sự bình tĩnh và kiến thức đúng đắn... một khoảnh khắc mà thôi.

Độc giả Bảo Ngọc