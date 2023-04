Bài hát từng khiến Steve Jobs khóc

Nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs được cho là hiếm khi khóc, nhưng có hai bài hát đã làm ông không kiềm chế được cảm xúc.

"Có thể do tôi được nhận làm con nuôi, bài hát khiến tôi xúc động. Sau khi cảm nhận lời bài hát nói về điều gì, tôi đã khóc mỗi khi nghe", Jobs viết trong email gửi cho chính mình năm 2003 về bài hát Little Green của Joni Mitchell.

Mitchell sáng tác Little Green khi nhận nuôi con gái Kelly Dale Anderson. Bài hát ra đời năm 1966 nhưng đến 1971 mới được phát hành trong album Blue.

Ngoài ra, Jobs cũng khóc khi nghe bài For A Dancer của Jackson Browne, kể về một người bạn chết trong một vụ hỏa hoạn. "Lần đầu nghe bài hát khi đang lái xe trên Quốc lộ 280, tôi bắt đầu khóc", Jobs viết.

Thông tin trên được nhắc đến trong e-book có tên Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words (Làm nên điều tuyệt vời: Steve Jobs qua lời của chính ông), do Steve Jobs Archive phát hành. Steve Jobs Archive là dự án lưu trữ tư liệu về cố CEO Apple, được thành lập vào tháng 9/2022 bởi Leslie Berlin, nhà sử học nổi tiếng ở Thung lũng silicon, và Powell Jobs, vợ của Steve Jobs.

Steve Jobs trong một sự kiện ra mắt iPod. Ảnh: AP

E-book được phát hành miễn phí từ 11/4, tập hợp các email, bài phát biểu, trích đoạn phỏng vấn, tài liệu và nhiều ảnh của huyền thoại công nghệ. Sách do Jony Ive, cựu phó chủ tịch Apple, dựng và thiết kế.

Theo e-book, Jobs có thói quen tự gửi email cho mình như một cách để sắp xếp dòng suy nghĩ. Ông cũng biên soạn một danh sách nhạc nổi tiếng, tính năng sau này được đưa lên iTunes, với các bài hát do Bob Dylan, Cat Stevens và Jackson Browne trình bày.

Mẹ của Steve Jobs, bà Joanne Schieble, xuất thân trong một gia đình Công giáo ở vùng nông thôn Wisconsin. Cha bà khá nghiêm khắc, không cho con gái kết hôn với người ngoại đạo. Khi bà có thai với Abdulfattah "John" Jandali, một trợ giảng theo đạo Hồi, gia đình bà không chấp nhận. Steve Jobs chào đời năm 1955 và được gia đình Paul và Clara Jobs nhận làm con nuôi.

Khi còn nhỏ, Steve Jobs được mô tả là rất bướng bỉnh. Nhiều lần, bà Clare từng nghĩ mình đã sai lầm khi nhận nuôi Steve. Nhưng dần dần, ông đã bộc lộ tố chất thiên tài từ thời trung học, là học sinh giỏi và được học vượt lớp.

Bảo Lâm (theo Telegraph)