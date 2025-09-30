Tranh cãi chuyện tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe ở TP HCM

Với hơn 10 triệu dân và quỹ đất nội đô hạn hẹp, nhu cầu đỗ xe rất lớn, trong khi phần lớn gầm cầu bị bỏ hoang hoặc lấn chiếm.

"Không nên tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe. Thay vào đó, chúng ta nên quy hoạch các bãi, hầm giữ xe hẳn hoi, chỉn chu. Quy hoạch đô thị thế kỷ 21 mà cứ 'tận dụng' thì nói thật chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi mớ bòng bong hiện tại".

Đó là quan điểm của độc giả Ái Hoa xung quanh câu hỏi "Có nên tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe ở TP HCM?", theo kiến nghị của Sở Xây dựng TP HCM. Thực tế, TP HCM nhiều năm qua luôn đối mặt tình trạng thiếu bãi giữ xe, nhất là tại các quận trung tâm. Xe cá nhân ngày càng tăng, trong khi các dự án bãi ngầm, bãi tập trung triển khai chậm, nhiều dự án quy hoạch nhưng chưa thực hiện. TP HCM hiện có hơn 1.100 cây cầu, phần lớn gầm cầu bị bỏ hoang hoặc lấn chiếm nhếch nhác.

Lo ngại việc tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, bạn đọc Yeudauhatien cho rằng: "Việc tận dụng gầm cầu làm bãi đỗ xe chỉ là phương án tạm thời và dẫn tới nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông phần dạ cầu. Cho nên, theo tôi, không nên làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu. Thay vào đó, việc quy hoạch bãi đỗ xe thông minh trong lòng thành phố mới là cần thiết và thể hiện văn minh đô thị".

"Nguyên tắc quy hoạch của thành phố là thiếu đất thì giãn ra chứ không phải nhồi thêm vào. Với hơn 10 triệu dân và quỹ đất nội đô hạn hẹp, nhu cầu đỗ xe là rất lớn. Nếu cứ có đất trống là đáp ứng nhu cầu này thì bao giờ mới ổn?

Khi bãi đỗ xe ít, việc đỗ xe khó khăn hơn, người đi ôtô buộc phải tính toán lại độ thuận tiện, và lựa chọn: đi xe công cộng hoặc chuyển ra ngoại thành. Như vậy mới giải quyết triệt để bài toán quy hoạch giao thông", độc giả Tiến Trần nói thêm.

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Ptthibk phản biện: "Mục đích chính của việc tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe không phải là ở khía cạnh kinh tế, mà là tránh lãng phí không gian và giải quyết được nhu cầu gửi xe của người dân, làm thông thoáng các khu vực lân cận. Việc phòng cháy chữa cháy thì đương nhiên phải làm, nhưng cứ vì sợ cháy nổ mà bỏ đi cái nhu cầu thực thì không phải hay. Gầm cầu là nơi mát mẻ, rất phù hợp để đậu xe. Cứ so sánh bãi đậu xe gầm cầu với bãi đậu xe lộ thiên thì thấy nơi nào dễ xảy ra hỏa hoạn nhất?

Ở các nước phát triển, người ta đều sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe của thành phố. Sau này, khi mọi thứ đi vào nền nếp thì những bãi đậu xe như thế vô cùng quan trọng. Không còn chuyện xe đậu linh tinh dọc các tuyến đường, không còn tranh cãi chuyện đường của Nhà nước và vỉa hè trước cửa nhà ai. Tóm lại, nên định hình tương lai đất nước tiến tới khuôn khổ, và sử dụng bãi đậu xe dưới gầm cầu là một trong những điều cần làm để hướng tới điều đó".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Thế Anh Nguyễn phân tích: "Tôi đang ở Nhật. Tại Tokyo, mặc dù họ quy hoạch các bãi xe nổi, bãi xe nhiều tầng và bãi xe ngầm khá đầy đủ, nhưng việc tận dụng hầm cầu cạn làm siêu thị, bãi đỗ xe, nhà hàng... là chuyện hết sức phổ biến. Đối với Việt Nam, khi hạ tầng chưa đồng bộ và thiếu trầm trọng bãi đỗ xe, đây vẫn là phương án khả thi. Cái quan trọng là công tác phòng cháy chữa cháy sao cho đảm bảo thôi. Còn một khi đã cháy bãi đỗ xe, thì bãi xe ngầm thậm chí nguy hiểm hơn cả bãi xe dưới gầm cầu. Chẳng lẽ cấm hết luôn các bãi xe ngầm?".

Nhấn mạnh tính khả thi của đề xuất trên, bạn đọc Hoàng Thanh kết lại: "Nếu không tận dụng gầm cầu thì còn chỗ nào có thể quy hoạch làm bãi giữ xe? Hơn chục năm quy hoạch bãi giữ xe ở công viên Lê Văn Tám, sân khấu ca nhạc Trống Đồng... nhưng có nơi nào thực hiện được chưa? Chi phí đầu tư xây dựng cao, còn thu về bạc cắc, chưa kể chi phí hoạt động, khấu hao... nên bao năm qua chẳng có nhà đầu tư nào vào làm, quy hoạch vẫn để đó. Giờ không cho tận dụng gầm cầu nên các con đường nhỏ, các hẻm đều thành nơi đậu xe cả ngày, cả đêm gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác.

Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, thành phố cần xây dựng hệ thống PCCC đầy đủ, hoàn chỉnh, có cho lối xe đi vào, đi ra rõ ràng thì chẳng có gì là mất mỹ quan cả? Chi phí đầu tư hệ thống sprinkler trung bình khoảng 100.000 đồng mỗi m2, diện tích cho một chiếc xe hơi cần khoảng 10 m2, tức chi phí khoảng 1 triệu. Trong khi nếu cho giữ xe qua đêm theo tháng là thu được 1,5 triệu rồi, thu hồi vốn ngay tháng đầu giữ xe. Còn đầu tư thêm hệ thống bình CO2 trung tâm và xách tay, dù chi phí tăng lên gấp đôi, gấp ba, nhưng cũng chỉ cần thêm vài tháng nữa để thu hồi vốn. Thêm hệ thống máy bơm nước chạy xăng, dầu cũng tương tự. Do đó, việc đầu tư là hoàn toàn khả thi".

Thành Lê tổng hợp