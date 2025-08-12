Tôi mất 700 nghìn đồng taxi vì bị ôtô đỗ chắn cửa

Cả gia đình tôi chuẩn bị đi ăn cưới xong xuôi thì phát hiện cửa nhà mình bị ôtô đỗ chắn 2/3.

Một buổi chiều tối, cả gia đình tôi xúng xính quần áo để chuẩn bị đến nhà hàng ăn cưới con của một người họ hàng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi ung dung ra mở cổng thì thấy một chiếc ôtô 7 chỗ đậu chắn 2/3 cổng nhà tôi. Tuy đỗ ở lòng đường (đường nội bộ khu dân cư), cách một đoạn vỉa hè, nhưng không tài nào cho xe nhà tôi ra được.

Tôi bảo với vợ con, thôi cố gắng chờ một chút xem tài xế có trở lại không. Thấy đã gần đến giờ, không lái xe ra được thì tôi đành gọi taxi cho cả gia đình đến nhà hàng tiệc cưới.

Cả đi, cả về mất 700 nghìn đồng. Cả nhà tôi vẫn vui, không ai khó chịu hay trách móc thầm gì tài xế đó cả. Đến khi cả nhà đi tiệc về vẫn thấy xe đỗ ở đấy. Vợ tôi còn độ lượng bảo: Chắc họ có việc gấp.

Thật sự, nếu hồi chưa có ôtô thì có lẽ tôi đã nổi điên với tài xế bị nhiều người gọi là "đỗ ngu" như thế mất rồi.

Đã lâu rồi, tôi có xem một video ngắn, được cắt ra từ một bộ phim truyền hình. Nội dung là một người mới sáng sớm mở cửa nhà ra, đã thấy một chiếc ôtô đỗ kềnh trước cổng nhà, chắn hết lối đi. Chưa kịp nổi giận thì cơ quan chức năng trờ tới hỏi: "Xe này của bác à".

Người đàn ông chủ nhà đầu nảy số rất nhanh, bảo đúng là xe của tôi, tôi thích đỗ đâu thì đỗ. Có một người hàng xóm ra hóng chuyện. Sau đó, người hàng xóm này báo lại với người đàn ông chủ nhà kia rằng "xe của bác bị cẩu đi rồi". Người hàng xóm ngạc nhiên vì người đàn ông vẫn tỉnh bơ.

Thấy người hàng xóm thắc mắc, ông này mới bảo: "Có phải xe của tôi đâu".

Đây là phim ảnh, nhưng xuất phát từ vấn đề thực tế đầy tranh cãi: Đỗ xe ôtô ngoài đường, nhưng chắn cửa nhà người khác.

Tuần trước, trên một hội nhóm Facebook, hàng loạt hình ảnh tờ giấy với dòng chữ in sẵn "não rẻ lắm, lắp não vào trước khi đỗ xe" được dán lên cửa kính ôtô, kẹp vào cần gạt nước.

Vì sao vấn đề ôtô đỗ chắn cửa gây mâu thuẫn triền miên, giữa chủ nhà, tài xế ôtô? Vì sao nhiều người bực tức, tạt sơn, phun sơn, dán miếng giấy "đỗ ngu" lên xe đỗ chắn cửa nhà mình?

Tôi cho rằng cần phải xem xét từ yếu tố khách quan. Thứ nhất, chúng ta chưa có nhiều bãi đỗ xe công cộng. Thứ hai, do buôn bán mặt tiền. Thứ ba, do nhiều tài xế chưa tinh tế trong việc đậu, đỗ.

Thứ tư, do cảm xúc lấn át. Điều thứ tư này đến từ cả hai phía. Tài xế, nếu có việc gấp, đậu nhờ thì nên để lại số điện thoại, hoặc gọi chủ nhà trình bày hoàn cảnh... Về phía chủ nhà, tôi tin rằng ai có ôtô, khi đến một nơi nào đó, thăm họ hàng, đi dự tiệc... thì cũng bối rối không biết đỗ xe ở đâu, đành đỗ đại ở đâu đó rồi đi cho chóng việc, tới đâu thì kệ.

Nhà cửa, đường xá, đường nội bộ khu dân cư vốn đã quá chật hẹp. Từ đó, mới xảy ra nhiều rắc rối, mâu thuẫn triền miên như đã kể. Với số lượng ôtô ngày càng tăng, nhiều vụ "đỗ ngu" cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nếu ai cũng tức giận, sỉ vả... thì chỉ làm mâu thuẫn tăng lên chứ không giảm đi.

Thái Hà