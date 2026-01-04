Bãi đỗ xe trong đô thị sẽ áp dụng thu phí tự động

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương lập lộ trình triển khai thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, tiến tới áp dụng đồng bộ trước năm 2030.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về lộ trình triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Nghị quyết số 71 ngày 1/4/2025, nhằm đánh giá hiệu quả và cải thiện công tác quản lý giao thông.

Theo quyết định, giai đoạn từ tháng 6/2025 đến ngày 31/12/2025, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến chủ phương tiện về việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ.

Giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cho thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ, hoàn thành trước ngày 30/12/2026, phù hợp đặc thù từng địa phương.

Điểm trông giữ phương tiện trên phố Trần Quang Khải áp dụng thu phí không dùng tiền mặt. Ảnh: Võ Hải

Các tỉnh, thành phố phải triển khai lắp đặt, vận hành thu phí điện tử không dừng đối với toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị trước ngày 31/12/2026; bến xe loại 2 hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Đối với các điểm, bãi đỗ xe trong đô thị, việc đầu tư, triển khai được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu của lộ trình là triển khai hiệu quả thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, qua đó cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị. Hiện một số bãi đỗ xe tại Hà Nội và TP HCM đã triển khai thu phí tự động, không dùng tiền mặt, song vẫn còn phát sinh một số lỗi kỹ thuật cần khắc phục.

Anh Duy