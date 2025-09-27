BAI Capital giới thiệu dự án giúp du học sinh Mỹ lấy thẻ xanh

BAI Capital triển khai dự án EB-5 Archer Place, giúp nhà đầu tư và con em sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh hơn, hưởng ưu đãi giáo dục và cơ hội việc làm.

Chương trình EB-5 được Quốc hội Mỹ ban hành từ năm 1990 nhằm thu hút vốn quốc tế và tạo việc làm cho lao động Mỹ. Với mức đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào dự án đã được Sở Di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt, nhà đầu tư cùng vợ, chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể nhận thẻ xanh.

Đại diện BAI Capital cho biết, điểm nổi bật nhất của EB-5 là lợi ích trực tiếp dành cho con em. Khi có thẻ xanh, trẻ được học miễn phí tại trường công lập từ tiểu học đến trung học. Ở bậc đại học, sinh viên chỉ phải chi trả học phí ưu đãi, bằng khoảng một phần ba so với du học sinh quốc tế.

Chuyên gia di trú từ BAI Capital chia sẻ trong Hội thảo Đầu tư Định cư Mỹ EB-5. Ảnh:BAI Capital

"Điều này góp phần giảm gánh nặng tài chính và mở ra cơ hội tiếp cận các trường đại học danh tiếng cho sinh viên. Các bạn có thể thực tập, làm việc và phát triển sự nghiệp tại Mỹ mà không gặp rào cản visa", vị đại diện nói thêm.

Thành lập từ năm 2010 tại Mỹ và đã mở văn phòng đại diện ở TP HCM, đơn vị có gần16 năm kinh nghiệm hỗ trợ nhà đầu tư EB-5 toàn cầu trong việc tìm hiểu, chuẩn bị và nộp hồ sơ. Đơn vị trực tiếp đảm nhiệm vai trò Đơn vị quản lý Quỹ EB-5 (New Commercial Enterprise - NCE) và Đơn vị tạo việc làm (Job Creating Entity - JCE) giúp giảm trung gian, tăng tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

"Trong hơn một thập kỷ, BAI Capital đạt tỷ lệ phê duyệt 100% hồ sơ xin thẻ xanh, hoàn vốn thành công cho nhiều dự án, đồng thời, khẳng định uy tín tại Mỹ Latin, châu Âu và gần đây là châu Á", đại diện đơn vị khẳng định.

Hội thảo Đầu tư Định cư Mỹ tại JW Marriott Saigon ngày 23/8. Ảnh: BAI Capital

Một trong những dự án EB-5 nổi bật của BAI Capital là Archer Place - khu phức hợp căn hộ cao cấp và ký túc xá sinh viên tại trung tâm Gainesville, bang Florida, cách Đại học Florida, trường công lập thuộc top 5 của Mỹ (theo Forbes), vài phút đi bộ. Dự án đã được USCIS phê duyệt I-956F, tạo nền tảng pháp lý cho nhà đầu tư EB-5.

Với hơn 2.922 việc làm được tạo ra, Archer Place đáp ứng yêu cầu của chương trình. Nguồn vốn xây dựng được ngân hàng bảo chứng, khẳng định cấu trúc tài chính minh bạch và an toàn. Dự án đã khởi công từ đầu năm 2025, với lộ trình hoàn vốn dự kiến 3,5 năm, dự kiến kết thúc quý IV/2028.

Dự án EB-5 ký túc xá sinh viên Archer Place tại thành phố Gainesville, bang Florida. Ảnh: BAI Capital

Bên cạnh pháp lý và tài chính, Archer Place còn có lợi thế vị trí ngay trung tâm Gainesville, thành phố đại học sôi động với nhu cầu nhà ở sinh viên cao. Yếu tố này giúp dự án có tiềm năng cho thuê, tỷ lệ lấp đầy ổn định và khả năng tăng giá trị lâu dài.

Để mang đến thông tin toàn diện và cập nhật cho nhà đầu tư Việt, BAI Capital tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề "Đầu tư Định cư Mỹ qua chương trình EB-5". Khách mời có cơ hội gặp gỡ trực tiếp chuyên gia, luật sư di trú Mỹ, tìm hiểu sâu về dự án Archer Place và được tư vấn cá nhân hóa về lộ trình sở hữu thẻ xanh.

Chuỗi hội thảo sẽ diễn ra tại Cần Thơ (ngày 5/10), Hà Nội (ngày 25/10) và TP HCM (ngày 15/11).

Thiên Minh