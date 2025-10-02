Bãi biển Nhật Lệ ken đặc rác sau bão

Sau bão Bualoi, nước lũ từ đất liền đổ ra biển mang theo rác thải. Sóng sau đó lại đánh dạt rác vào bãi tắm Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Nhật Lệ từng được Tổng cục Du lịch xếp vào top 10 thắng cảnh biển hấp dẫn nhất Việt Nam với cát trắng, nước trong và sóng êm, thu hút du khách.