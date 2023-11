Bãi biển An Bàng ngập rác

Không khí lạnh và gió đông trên cao gây mưa lớn ở Quảng Nam hai ngày qua. Nước lũ trên sông Thu Bồn mang theo rác thải đổ ra biển, đánh tấp vào An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An.

Bãi biển An Bàng, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng ̀km, là một trong 50 địa điểm thư giãn nhất thế giới do người dùng trang Spa Seekers bình chọn hôm 11/10. Năm 2021, An Bàng cũng nằm trong bảng xếp hạng 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisors bình chọn.