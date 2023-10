Biển An Bàng vào danh sách 50 điểm thư giãn nhất thế giới

Quảng NamBiển An Bàng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng các địa điểm thư giãn nhất thế giới do người dùng trang Spa Seekers bình chọn.

Spa Seekers, trang tư vấn tìm kiếm các trải nghiệm nghỉ dưỡng cho chuyến du lịch, công bố danh sách 50 điểm đến thư giãn nhất thế giới hôm 11/10. Bảng xếp hạng dựa trên việc nghiên cứu hành vi của người dùng trực tuyến, tính số lần từ "thư giãn" được người dùng sử dụng trên các bài đánh giá.

Các chuyên gia phân tích của Spa Seekers cũng loại trừ "các cơ sở chăm sóc sức khỏe được xây dựng có mục đích", bao gồm khách sạn và spa, để đảm bảo bảng xếp hạng mang tính công bằng.

Du khách ngắm bình minh trên bãi biển An Bàng. Ảnh: v5ann

50 địa điểm thư giãn trong danh sách là các spa tự nhiên, nhà tắm khoáng nóng, suối nước nóng, vườn thực vật, công viên, hồ, bãi biển, hòn đảo. Biển An Bàng, Quảng Nam là điểm đến duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách các điểm thư giãn nhất thế giới, xếp vị trí 17. Có 497 lượt người dùng sử dụng từ "thư giãn" trong các bài đánh giá trực tuyến về biển An Bàng. Bãi biển này nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 5 km. Năm 2021, biển An Bàng cũng xếp vị trí 24 trong bảng xếp hạng 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisors bình chọn.

Đứng đầu danh sách các điểm thư giãn trên thế giới là Blue Lagoon của Iceland. Đây là một khu nghỉ dưỡng địa nhiệt nổi tiếng thế giới, nằm cách thủ đô Reykjavik, Iceland chưa đầy một giờ di chuyển bằng ô tô. Có 4.050 lượt người dùng sử dụng từ "thư giãn" trong các bài đánh giá trực tuyến về Blue Lagoon.

Nước ở Blue Lagoon nóng lên tự nhiên do dòng dung nham chảy ngầm dưới lòng đất, rất giàu khoáng chất như silicat và lưu huỳnh nên tắm ở đây có thể giúp con người tránh được một số bệnh ngoài da. Cùng với cảnh quan thiên nhiên, địa điểm này cũng cung cấp tiện nghi nghỉ dưỡng, spa cao cấp. Tại đây có các phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt và các liệu pháp spa sử dụng bùn trắng tại Blue Lagoon để chăm sóc sức khỏe. Tảo và bùn trắng giàu silica được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da, kích thích collagen, tái tạo da và làm sạch sâu. Spa Seekers gợi ý du khách khi ngâm mình trong đầm có thể lấy bùn đắp mặt nạ.

Đại diện Spa Seekers nhận xét phần lớn các điểm trong top 10 là suối, hồ tắm nước nóng ở châu Âu. Không gian xanh ngoài trời cũng được xếp hạng cao, trong đó có vườn Luxembourg của Pháp (vị trí thứ 4), Gardens by the Bay ở Singapore (vị trí thứ 6) hay vườn bách thảo hoàng gia Victoria ở Australia đứng thứ 10.

Lục địa "thư giãn" nhất là Châu Âu, có 6 trong số 10 điểm đến đứng đầu. Tiếp theo là Bắc Mỹ với 8 vị trí trong top 25. Châu Á có một điểm trong top 10 và 5 địa điểm thuộc top 25.

Bích Phương (Theo Spa Seeker)