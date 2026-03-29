Bahrain áp lệnh giới nghiêm hàng hải nhằm tăng cường an ninh trên vùng biển chủ quyền, giữa lúc nước này hứng chịu những cuộc tấn công từ Iran.

Bộ Nội vụ Bahrain hôm nay thông báo lệnh cấm lưu thông hàng hải vào ban đêm sẽ có hiệu lực từ 18h hôm trước đến 4h hôm sau nhằm "đảm bảo an toàn cho các thủy thủ, đồng thời tăng cường an ninh cho đường bờ biển của Bahrain trong bối cảnh Iran thực hiện những hành động gây hấn trắng trợn".

Lệnh giới nghiêm áp dụng đối với tàu du lịch và tàu cá. Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi tất cả thủy thủ đoàn tuân thủ thời gian cấm di chuyển trên biển, không tiếp cận khu vực ven bờ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Khói bốc lên sau một cuộc tập kích của Iran vào Bahrain đầu tháng 3. Ảnh: Reuters

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực, trong đó có Bahrain.

Bahrain hôm 23/3 trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề xuất cho phép các quốc gia sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz. Cụm từ "mọi biện pháp cần thiết" trong các dự thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an thường được diễn giải về mặt ngoại giao là cho phép sử dụng vũ lực.

Văn kiện cũng yêu cầu Iran "lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, cũng như hành động cản trở quyền di chuyển hợp pháp hoặc tự do hàng hải" tại khu vực. Dự thảo đề cập khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt chi tiết, nhắm vào những bên thách thức quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Vị trí các quốc gia ở khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Tuy nhiên, giới ngoại giao nhận định khả năng Hội đồng Bảo an thông qua văn kiện này là rất thấp, vì Nga và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng quyền phủ quyết. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an mang tính ràng buộc, nhưng cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi bất kỳ thành viên thường trực nào gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)