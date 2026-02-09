Bad Bunny mang văn hóa Puerto Rico đến Super Bowl 2026

Bad Bunny mời Lady Gaga hát "Die With a Smile" phiên bản salsa, tổ chức hôn lễ cho cặp tình nhân ngay trên sân khấu giữa giờ Super Bowl.

Trên sân vận động Levi's tại California ngày 8/2 (tức sáng 9/2 giờ Hà Nội), giọng ca Puerto Rico - Bad Bunny, 32 tuổi - khuấy động mùa giải với màn diễn tôn vinh văn hóa quê nhà. Anh là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn phần lớn bằng tiếng Tây Ban Nha trong lịch sử Super Bowl.

Nghệ sĩ mở đầu show với các bản hit thuộc thể loại reggaeton như Safaera, Party, Voy a Llevarte a PR và EoO. Khi thể hiện ca khúc La castia, anh mời nhiều nghệ sĩ như Pedro Pascal, Jessica Alba, rapper Cardi B và ca sĩ Karol G cùng lên sân khấu.

Phần mở đầu show diễn của Bad Bunny tại Super Bowl Trong phần mở đầu show với ca khúc "Tití Me Preguntó", Bad Bunny dùng nhiều hình ảnh như cánh đồng mía, vũ công đội mũ rơm truyền thống, quầy bán piragua (đá bào) để gợi nhớ văn hóa quê hương. Video: X/@emi

Theo AP, Bad Bunny thể hiện sự biết ơn, tri ân thế hệ nghệ sĩ đã mở đường cho sự nghiệp toàn cầu của anh. Điều đó thể hiện qua việc anh phát ca khúc Gasolina của Daddy Yankee - một trong những huyền thoại reggaeton người Puerto Rico - trong giây lát.

Giữa sân cỏ, Bad Bunny tự giới thiệu mình bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tên tôi là Benito Antonio Martínez Ocasio. Nếu tôi có mặt tại Super Bowl lần thứ 60 hôm nay, đó là vì tôi chưa bao giờ dừng tin vào bản thân và bạn cũng nên tin vào chính mình. Bạn có giá trị hơn bạn nghĩ".

Theo các trang tin như Hollywood Reporter và Rolling Stone, điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Lady Gaga. Không khí khán đài náo nhiệt hơn khi cô biểu diễn bản hit Die With a Smile theo phiên bản salsa. Cô cũng bày tỏ tôn trọng đến Puerto Rico bằng cách cài hoa maga - quốc hoa của đất nước này - trên áo. Ca sĩ khép lại buổi diễn với màn khiêu vũ cùng Bad Bunny. Hiện trích đoạn của cả hai thu hút hơn ba triệu lượt xem trên Instagram. Năm ngoái, cô là nghệ sĩ đảm nhiệm phần hát trước giờ thi đấu.

Lady Gaga hát "Die With a Smile" tại Super Bowl 2026 Lady Gaga biểu diễn ca khúc "Die With a Smile" với bản phối mới. Video: YouTube/ Dave Portnoy

Sau phần của Lady Gaga, Bad Bunny tiếp tục "làm nóng" sân cỏ với các ca khúc thuộc DeBÍ TiRAR MáS FOToS - đĩa nhạc mang lại giải Grammy Album của Năm cho anh hồi đầu tháng 2.

Tiết mục Baile Inolvidable gây bất ngờ với khán giả qua hoạt cảnh đám cưới. Theo Hollywood Reporter, êkíp của ca sĩ xác nhận đây không phải chi tiết dàn dựng mà là lễ cưới thực thụ. Cô dâu chú rể từng mời Bad Bunny dự hôn lễ nhưng thay vì đến chung vui, nghệ sĩ mời họ tham gia show. Anh còn làm người chứng hôn, ký giấy chứng nhận kết hôn cho họ tại sự kiện.

Đôi uyên ương cắt bánh cưới trên sân vận động Levi's. Hiện chưa rõ danh tính cả hai. Ảnh: NBC

Phần sau chương trình, ca sĩ mời đàn anh đồng hương Ricky Martin góp giọng, hát một đoạn trong ca khúc LO QUE LE PASÓ A HAWAii (2025). Bad Bunny cũng thể hiện tình yêu quê hương qua hai bài hát El Apagón (2022) và Cafe con Ron (2025).

Ở những phút cuối cùng, nghệ sĩ gây xúc động khi trình diễn ca khúc DtMf dưới bầu trời pháo hoa. Giữa tiết mục, anh dừng lại và hô vang câu nói "Chúa phù hộ nước Mỹ", sau đó kể tên tất cả quốc gia ở châu Mỹ. Phía sau anh, bảng hiệu hiện lên dòng chữ: "Thứ duy nhất mạnh mẽ hơn lòng thù hận là tình yêu".

Tiết mục cuối cùng của Bad Bunny tại Super Bowl Bad Bunny khép lại buổi hòa nhạc với bản hit "DtMf". Video: Instagram/NFL

Trong cuộc phỏng vấn vài ngày trước sự kiện, Bad Bunny cho biết ưu tiên văn hóa Puerto Rico tại Super Bowl. "Tôi muốn mang rất nhiều dấu ấn văn hóa của quê nhà lên sân khấu, nhưng tôi không muốn tiết lộ điều gì trước. Màn trình diễn sẽ rất vui, như một bữa tiệc. Điều duy nhất mọi người cần lo là sẽ nhảy múa như thế nào. Tôi nghĩ không có vũ điệu nào tuyệt hơn những điệu nhảy xuất phát từ con tim", anh nói thêm.

Không phải lần đầu Bad Bunny trình diễn tại Super Bowl. Năm 2020, anh từng mang bản hit I Like It đến sân khấu trong khi Jennifer Lopez và Shakira là hai ca sĩ chính.

Bad Bunny sinh năm 1994 tại thị trấn Vega Baja, hiện là một trong những giọng ca Latin thành công nhất thế giới. Nghệ sĩ tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, từng hợp tác với các nghệ sĩ J Balvin, Residente, Arcángel và Daddy Yankee. Anh được xem là người góp phần phổ biến thể loại nhạc reggaeton và nhạc Latin trap qua các bài hát như Me Porto Bonito, Tití Me Pregunto, Yo Perreo Sola. Tại Grammy 2026, DeBÍ TiRAR MáS FOToS trở thành đĩa nhạc tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thắng Album của năm.

Super Bowl là vòng loại cuối cùng của giải đấu bóng bầu dục quốc gia, do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL - National Football League) tổ chức thường niên từ năm 1967. Quy mô và sức ảnh hưởng của trận đấu vượt khỏi giới hạn thể thao, là niềm tự hào và hiện tượng văn hóa của người Mỹ. Năm nay, đội Seattle Seahawks đánh bại đối thủ New England Patriots với tỷ số 29-13.

Chương trình âm nhạc giữa giờ Super Bowl Halftime Show bắt đầu vào khung giờ giải lao của trận đấu. Đây là một trong những phần được khán giả mong chờ nhất mùa giải bởi các tiết mục thường được dàn dựng công phu. Nhiều cái tên lớn như Michael Jackson, Prince, Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Bruno Mars, Katy Perry và Lady Gaga từng để lại những màn trình diễn ấn tượng. Năm ngoái, rapper Kendrick Lamar là nghệ sĩ hát chính.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Rolling Stone, AP)