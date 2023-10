'Bạch Tuyết' live-action tung hình ảnh đầu tiên

Nàng Bạch Tuyết, Rachel Zegler đóng, ngồi giữa bảy chú lùn trong first-look phim "Snow White", dự kiến phát hành đầu 2025.

Disney công bố hình ảnh hôm 27/10. "Tác phẩm mời khán giả trở lại thế giới phép thuật, với các bài hát và nhân vật quen thuộc như Bạch Tuyết, Hoàng hậu và bảy chú lùn", đại diện Disney viết trên trang của hãng.

Ảnh phim "Bạch Tuyết", ra mắt hôm 27/10. Ảnh: Disney

Ngoài Rachel Zegler, Gal Gadot đảm nhiệm vai Hoàng hậu. Phim do Marc Webb đạo diễn, Greta Gerwig và Erin Cressida biên kịch, Benj Pasek và Justin Paul làm nhạc.

Bạch Tuyết (Snow White) là phim live-action mới nhất của Disney, được làm lại từ các tác phẩm hoạt hình nổi tiếng. Trước đây, hãng đã sản xuất Maleficent (2014, 2019) Beauty and the Beast (2017), Aladdin (2019), Mulan (2020), Cruella (2019) và gần nhất là The Little Mermaid (2023).

Hồi tháng 5/2022, nhiều bình luận chỉ trích hãng Disney khi những hình ảnh hậu trường phim được đăng tải. Giới chuyên môn cho rằng ngoại hình của Zegler (người Mỹ gốc Colombia và Ba Lan) không giống với miêu tả trong truyện cổ tích của nước Đức, do anh em nhà Grimm sáng tạo, trong đó nhân vật "da trắng như tuyết".

Diễn viên Peter Dinklage - từng nhận giải Quả Cầu Vàng - nói trên kênh podcast của Marc Maron anh ngạc nhiên khi Disney chọn một diễn viên gốc Latinh vào vai chính, bức xúc khi họ tiếp tục kể câu chuyện có góc nhìn miệt thị cộng đồng người lùn.

Đáp lại nhận xét của Dinklage, đại diện Disney viết trong một thông báo: "Để tránh việc người xem bàn luận về những chi tiết trong phim hoạt hình gốc, chúng tôi đang cố khai thác thêm nhiều cách tiếp cận khác với bảy nhân vật người lùn, đồng thời tham khảo ý kiến từ cộng đồng người mắc chứng thấp lùn".

Rachel Zegler trên phim trường "Bạch Tuyết" tháng 5/2022. Ảnh: Splash News

Bản hoạt hình năm 1937 là một trong những tác phẩm vẽ tay tiên phong trên thế giới, đem lại danh tiếng toàn cầu cho Disney. Sau khi ra mắt, tác phẩm là phim có doanh thu cao nhất Hollywood thời điểm đó.

Rachel Zegler, 22 tuổi, sinh tại New Jersey (Mỹ). Năm 16 tuổi, cô được chọn đóng chính phim West Side Story, làm lại từ bộ phim ra mắt năm 1961, được ví như "Romeo và Juliet hiện đại". Rachel Zegler đóng vai Maria - em gái của tên trùm băng nhập cư - yêu người đứng đầu băng đối thủ.

Quế Chi