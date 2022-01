Bạch Tuyết, Lê Khanh, Diễm My khoe nhan sắc

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết anh hạnh phúc khi xây dựng phong cách cho ba nghệ sĩ. "Họ đều là những người phụ nữ thành công, được khán giả yêu mến và truyền nhiều cảm hứng cho tôi trong công việc", anh nói.

Trong bộ ảnh thời trang, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết (giữa) thanh lịch với thiết kế tay bồng, tóc chải phồng mang hơi hướng cổ điển. Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh (trái) diện váy xẻ vai, kết hợp trang sức ngọc trai to bản. Diễn viên Diễm My diện đầm đen bằng chất liệu gấm với họa tiết hoa in chìm. Bộ cánh được Đỗ Mạnh Cường làm riêng nhân ngày sinh nhật chị.