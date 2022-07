Bách Hóa Xanh thu hơn 70 tỷ đồng mỗi ngày

Hơn 250 cửa hàng dừng hoạt động nhưng Bách Hóa Xanh vẫn thu về hơn 70 tỷ đồng mỗi ngày trong 6 tháng đầu năm.

Thời gian qua, nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh - chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), liên tục treo bảng dừng hoạt động. Tính riêng tháng 5 và tháng 6, hệ thống này đóng cửa 251 điểm bán.

Động thái trên nằm trong kế hoạch "lấy lại những gì đã mất" mà MWG từng công bố hồi đầu năm. Chuỗi Bách Hóa Xanh dừng hẳn việc mở rộng mạng lưới để dồn lực thay đổi cách bố trí, sắp xếp (layout) mới và rà soát, xử lý các cửa hàng hoạt động không hiệu quả. Đến cuối tháng 6, gần 1.500 cửa hàng đã thay đổi layout mới. Trong khi đó, kế hoạch tinh gọn mạng lưới bán hàng dự kiến đến quý III mới hoàn tất.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, tiêu chí cân nhắc ngừng hoạt động cửa hàng gồm hạn chế về vị trí và diện tích không thể thay đổi, tỷ lệ chi phí thuê trên doanh thu quá cao khó đạt điểm hòa vốn ngay cả khi doanh thu cửa hàng tiếp tục tăng, không tối ưu về logistics khiến lợi nhuận từ cửa hàng không đủ bù chi phí kho vận do cách xa trung tâm phân phối. Sau quá trình rà soát và xử lý, Bách Hóa Xanh dự kiến vận hành 1.700-1.800 cửa hàng vào cuối quý III.

Tuy đóng hàng trăm cửa hàng, kết quả kinh doanh của chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu này tiếp tục phát ra tín hiệu khả quan. Doanh số quý II giảm 8% so với cùng kỳ nhưng tăng 12% so với 3 tháng đầu năm. Không tính 4 tháng cao điểm giãn cách xã hội, mức doanh thu gần đây của chuỗi này đang có xu hướng cao hơn giai đoạn trước đó.

Báo cáo của MWG cũng cho biết, sản lượng hàng hóa bán ra, số lượt khách và doanh thu của Bách Hóa Xanh liên tục tăng từ tháng 4 đến nay, dự kiến duy trì trong quý tiếp theo. Bình quân mỗi ngày chuỗi này ghi nhận hơn 70,7 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên việc giảm số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh cũng tác động đến bức tranh lợi nhuận của MWG khi chuỗi này chiếm gần một phần năm tổng doanh thu. Doanh nghiệp cho biết, các chi phí phát sinh một lần từ việc đóng cửa hàng sẽ tác động ngắn hạn đến lợi nhuận của Bách Hóa Xanh và MWG trong quý II-III/2022.

Hợp nhất toàn công ty, Thế Giới Di Động đạt gần 34.340 tỷ đồng doanh thu trong quý II, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2021. Công ty thu về hơn 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 7%. Cả hai chỉ tiêu trên đều thấp hơn kết quả đạt được trong hai quý liền trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu MWG đạt hơn 70.800 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế nhích nhẹ 1% lên 2.676 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một số đơn vị mới thuộc "đế chế bán lẻ" của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận tăng trưởng tốt. 50 cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple chính hãng - Topzone - đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng doanh số trong 6 tháng đầu năm. Mô hình cửa hàng điện máy siêu nhỏ, chủ yếu phục vụ khu vực nông thôn - Điện Máy Xanh supermini - có doanh thu lũy kế gấp 1,8 lần so với cùng kỳ. Chuỗi nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu lũy kế tích cực, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ sau khi có được mạng lưới 365 nhà thuốc.

Không chỉ tinh gọn Bách Hóa Xanh, thời gian qua MWG cũng dừng kinh doanh chuỗi bán lẻ thời trang AVAFashion và chuỗi bán lẻ trang sức AVAJi. Doanh nghiệp này cho biết, động thái trên giúp tránh phân tán sự tập trung khi đang có nhiều mảng kinh doanh lớn hơn cần quan tâm.

Tất Đạt