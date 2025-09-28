Bắc Trung Bộ có gió mạnh từ chiều nay

Gió trên cấp 8 xuất hiện ở Thanh Hóa - bắc Quảng Trị từ khoảng 16h hôm nay và tăng dần lên cấp 10-12 lúc 22h khi tâm bão vào đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trưa nay bão cách bắc Quảng Trị khoảng 240 km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 25 km/h. Những giờ tới bão sẽ chếch về phía đèo Ngang (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình) và có thể tăng cường độ.

Do bão đi chậm hơn nhiều so với dự báo, thời gian đổ bộ vì thế cũng muộn hơn. Dự kiến khoảng 22h, bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h rồi đi vào đất liền. Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7 từ trưa nay đến tối. Phía bắc tỉnh gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang), gió cấp 9-11, giật cấp 14, thời gian kéo dài từ 17h đến 23h.

Tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An từ chiều nay gió mạnh cấp 6-7, từ 19-23h tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h đến 2h ngày mai.

Tỉnh Thanh Hóa từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam Thanh Hóa gió cấp 8-10, giật cấp 13 trong khoảng 19-23h.

Thủy triều tại Cửa Hội cao nhất 2,6 m (7h-8h ngày mai), thấp nhất 0,9 m (21h-23h). Nước dâng do bão ở khu vực Ninh Bình - Hà Tĩnh 0,5-1,5 m; riêng nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh là 1-1,5 m.

Từ nay đến 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Đà Nẵng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm.

Do mưa, từ nay đến 1/10 nhiều sông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế xuất hiện lũ, đỉnh đạt báo động hai, báo động ba, có nơi trên báo động ba như sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang. Một số sông lớn khác đạt báo động một, hai, trên báo động hai như Lô, La, Gianh, Thạch Hãn, Hương, Bồ.

Hiện các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, người dân ở khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở đã được di dời đến trường học, nhà văn hóa. TP Huế đã khuyến cáo người dân từ 10h đến 14h, khoảng thời gian bão đi qua bờ biển thành phố, không được ra đường. Bốn sân bay miền Trung gồm Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng dừng tiếp nhận tàu bay trong ngày 28-29/9.

Gia Chính