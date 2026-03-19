Bạc thỏi có thể được niêm yết trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam nhằm chuẩn hóa hoạt động và hình thành cơ chế giá minh bạch.

Ngày 18/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng họp về phương án niêm yết, vận hành giao dịch bạc thỏi.

Theo phương án của MXV, lộ trình niêm yết mặt hàng bạc sẽ thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thí điểm, bạc thỏi được niêm yết trong nước với giao dịch và giao nhận vật chất. Khi thị trường vận hành ổn định, hệ thống sẽ từng bước liên thông với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ và Digi Invest cho biết sẵn sàng bảo đảm năng lực sản xuất và giao nhận hàng hóa. Đây sẽ là các chủ thể tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng, lưu ký và vận hành giao dịch bạc.

Đại diện Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB), đơn vị dự kiến tham gia cung cấp dịch vụ lưu ký, thông tin về điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kho lưu trữ và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản bạc thỏi.

Bạc thỏi loại 1 kg được giao dịch trên thị trường. Ảnh: Phú Quý

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thời gian gần đây tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Có thời điểm giá bạc thế giới lập đỉnh, ở mức gần 108,6 USD một ounce vào ngày 26/1. Ở trong nước, giá bạc thỏi cũng liên tục điều chỉnh, có lúc vượt 111 triệu đồng một kg. Hiện mặt hàng này giảm về 76,2 - 78,5 triệu một kg.

Hiện hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam chủ yếu diễn ra theo phương thức giao dịch trực tiếp giữa các bên. Song mô hình này phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chuẩn hóa thông tin và hàng hóa, công cụ phòng ngừa rủi ro. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh đánh giá nhu cầu giao dịch bạc trên thị trường có xu hướng tăng thời gian qua. Theo ông Linh, việc nghiên cứu niêm yết bạc trên MXV nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch trong bối cảnh giá mặt hàng này biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo.

Tuy nhiên, theo ông, việc triển khai cần được đánh giá toàn diện nhằm bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống và quyền lợi của các bên tham gia thị trường. Theo đó, nhà điều hành sẽ đánh giá tác động kinh tế - xã hội, thị trường, cũng như nghiên cứu cơ chế quản lý rủi ro về giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.