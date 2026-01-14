Bạc thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu

Vốn hóa thị trường bạc đạt gần 5.000 tỷ USD, vượt hàng loạt "ông lớn" công nghệ Nvidia, Google, Apple, Microsoft… để thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu.

Theo trang theo dõi dữ liệu thị trường Companies Market Cap, bạc có tổng giá trị vốn hóa gần 5.000 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử hơn hàng nghìn năm của bạc. Nhờ đó, kim loại quý này trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai toàn cầu, sau vàng.

Bạc đã vượt vốn hóa của hàng loạt "ông lớn" công nghệ khác như Nvidia, Alphabet (công ty mẹ của Google), Apple, Microsoft, Amazon... Vốn hóa thị trường bạc đang lớn gấp 2,6 lần Bitcoin - tiền số hàng đầu thế giới.

Cuộc leo hạng của bạc trong nhóm tài sản lớn nhất toàn cầu diễn ra mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Chỉ khoảng 3 tháng, vị trí của kim loại quý này cải thiện 4 bậc. Hồi tháng 10/2025, bạc xếp thứ 6 trong nhóm tài sản có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Đầu năm 2025, bạc giao ngay ở quanh mức 29,5 USD một ounce. Kim loại quý bước vào chu kỳ tăng giá từ tháng 9/2025 và vượt 70 USD vào giữa tháng 12 cùng năm. Bạc chốt năm ở trên 71 USD, cao gấp gần 2,5 lần so với đầu năm.

Đà tăng giá của bạc chưa dừng lại từ đầu năm đến nay. Sáng 14/1, giá bạc giao ngay lên sát 90 USD một ounce, tích lũy hơn 26% chỉ trong hai tuần. Đây cũng là vùng giá cao nhất lịch sử, tiệm cận mốc tâm lý quan trọng. Giới chuyên gia cho rằng đà tăng của giá bạc khó có thể sớm chững lại khi thị trường đang đón nhận nhiều thông tin từ kinh tế vĩ mô đến căng thẳng địa chính trị.

Nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn do bất ổn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc điều tra hình sự với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Bị điều tra vì dự án cải tạo trụ sở Fed, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đây chỉ là "cái cớ" vì ông đã không giảm lãi suất mạnh tay.

Trong nước, Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 3,38 - 3,48 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 5% so với cuối ngày hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ mua bán mặt hàng này quanh 3,38 - 3,46 triệu đồng. Tính từ đầu năm, giá bạc miếng đã tăng khoảng 26%.

Trước đó, khảo sát thường niên của Kitco cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026. Có 212 nhà đầu tư cá nhân (57%) kỳ vọng bạc sẽ đạt trên 100 USD một ounce vào năm tới. Nhiều chuyên gia phân tích hàng đầu cũng kỳ vọng giá cao hơn, dù một số cảnh báo về các nhịp điều chỉnh sớm và nguy cơ hình thành đỉnh "blow-off" (báo hiệu sự kết thúc và đảo chiều giảm giá do áp lực chốt lời, thổi bay hết giá trị).

Nhà quản lý tài sản toàn cầu Sprott cho rằng các vấn đề nguồn cung bạc năm nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt vật chất. Điều này tạo tiền đề cho đà tăng mạnh năm 2026.

Sprott cũng lưu ý dòng vốn ETF phương Tây đã hút vào hơn 100 triệu ounce bạc từ đầu năm, trong bối cảnh nguồn cung vật chất vẫn mỏng. Chuyên gia này lạc quan trong trung hạn với bạc, dù giá đã ở mức đỉnh lịch sử. Theo phân tích kỹ thuật, các mốc tiếp theo được nhắc đến là 60, 63 USD và thậm chí 100-200 USD trong vài quý tới.

Tiểu Gu