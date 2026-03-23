Bác sĩ Việt trình bày kỹ thuật trẻ hóa khuôn mặt tại Mỹ

MỹBác sĩ Võ Duy Thiện trình bày kỹ thuật trẻ hóa khuôn mặt tại hội nghị ABAM, giới thiệu giải pháp ít xâm lấn, nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục.

Hồi tháng 2 vừa qua, bác sĩ Võ Duy Thiện - Giám đốc chuyên môn Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Duy Thiện, tham gia báo cáo tại Hội nghị thẩm mỹ quốc tế ABAM lần thứ 18, ở Utah, Mỹ.

Bác sĩ Võ Duy Thiện dự Hội nghị thẩm mỹ ABAM lần thứ 18 diễn ra ở Utah (Mỹ). Ảnh: Dr.Duy Thiện

Trước đó, năm 2019, ông tham gia hội nghị lần đầu với bài trình bày kỹ thuật số hóa (CAD/CAM) sơ khai trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt (cắt gọt góc hàm). Lần này, đánh dấu sự nâng cấp với quy trình phẫu thuật số hóa toàn diện (Fully digital surgical workflow) của vị chuyên gia.

Theo bài trình bày, thay vì các công đoạn thủ công trung gian dễ tích lũy sai số, toàn bộ quy trình cắt gọt góc hàm từ phân tích dữ liệu CT Cone Beam 3D, đo đạc cấu trúc xương đến thiết kế máng hướng dẫn phẫu thuật (JIG) cá thể hóa đều được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng công nghệ số hóa thế hệ mới. Việc loại bỏ khâu trung gian thủ công giúp đường cắt xương đạt độ chính xác đến từng milimet, giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Duy Thiện trình bày kỹ thuật căng da mặt nội soi "mù" tại Hội nghị ABAM lần thứ 18, Mỹ. Ảnh: Dr.Duy Thiện

Trọng tâm của báo cáo lần này là kỹ thuật căng da mặt nội soi "mù" kết hợp treo đa tầng và cấy mỡ nông. Đây là lời giải cho câu hỏi khó trong ngành thẩm mỹ "làm sao để đạt hiệu quả trẻ hóa tối ưu nhưng vẫn đảm bảo xâm lấn tối thiểu".

Khác với phương pháp cổ điển thường để lại sẹo dài và xâm lấn sâu, kỹ thuật mới của bác sĩ Thiện chỉ yêu cầu đường rạch nhỏ từ một đến 1,5 cm vùng thái dương. Điểm mấu chốt nằm ở tư duy "tái cấu trúc" - thay vì chỉ kéo căng lớp da bề mặt, bác sĩ thực hiện treo đồng thời lớp sâu và lớp nông, kết hợp cấy mỡ tự thân ở lớp nông để tăng hiệu quả trẻ hóa và bù đắp thể tích thiếu hụt.

Đặc biệt, để hiện thực hóa kỹ thuật này trong một không gian hẹp, Bác sĩ Duy Thiện đã tự nghiên cứu và phát triển bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng, bao gồm hệ thống treo đa điểm, dụng cụ luồn chỉ và bộ định vị giải phẫu chuyên biệt . "Đây là 'chìa khóa' giúp giải quyết bài toán xâm lấn, thay vì bóc tách rộng gây tổn thương mô, bộ dụng cụ cho phép phẫu thuật viên thao tác chuẩn xác đến từng điểm mấu chốt mà hạn chế tối đa phá hủy cấu trúc mô tự nhiên hay các mạch máu nuôi dưỡng", bác sĩ Duy Thiện nói.

Nhiều chuyên gia, bác sĩ theo dõi hội nghị đã tranh luận, hỏi đáp bên ngoài hội trường về bộ dụng cụ chuyên dụng cho kỹ thuật căng da mặt nội soi mới của bác sĩ thẩm mỹ đến từ Việt Nam. Ảnh: Dr.Duy Thiện

Cũng theo bác sĩ, sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên biệt này đã giúp kiểm soát tình trạng chảy máu và sưng nề ở mức thấp nhất. Nhờ đó, quá trình hồi phục được rút ngắn, hạn chế tình trạng sẹo. Kết quả mang lại là sự trẻ trung, đẹp tự nhiên, khi các cấu trúc được sắp xếp lại đúng vị trí giải phẫu ban đầu một cách nhẹ nhàng.

Sau gần 30 năm, tiêu chí hành nghề của bác sĩ Võ Duy Thiện xoay quanh một trục giá trị là y học thẩm mỹ chính xác. Với ông, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là thay đổi một gương mặt mà là một dự án khoa học cá nhân hóa, nơi công nghệ được sinh ra để phục vụ sự an toàn và chất lượng cuộc sống của con người.

"Kỹ thuật càng chính xác, biến chứng càng giảm. Xâm lấn càng ít, hồi phục càng nhẹ nhàng", bác sĩ cho hay, thêm rằng sự ghi nhận của các chuyên gia quốc tế tại hai kỳ hội nghị ABAM là minh chứng cho việc bác sĩ Việt đã sẵn sàng "vẽ" lại vị thế trên bản đồ phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế.

Thế Đan