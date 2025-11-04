Bác sĩ Việt Nam cứu sống nhiều ca đột quỵ phức tạp

Hà NộiCụ ông 103 tuổi bị tắc mạch máu não, bệnh nhân 34 tuổi chảy máu cầu não nguy kịch là hai trong số hàng nghìn ca bệnh hiểm nghèo được các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cứu sống.

Các bác sĩ chia sẻ thông tin trên tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 3/11. Trung tâm cũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận "Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu" - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Cụ ông 103 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, nhập viện sau 1,5 giờ khởi phát triệu chứng yếu nửa người phải và rối loạn ý thức. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa trái. Đây là ca đột quỵ cao tuổi nhất Việt Nam được cứu sống, đại diện trung tâm cho hay.

"Ở các nước phát triển, bệnh nhân 103 tuổi là đối tượng nguy cơ rất cao khi điều trị tái tưới máu vì có thể biến chứng chảy máu", bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, nói.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, êkíp quyết định kết hợp hai phương pháp là dùng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Đây là kỹ thuật đỉnh cao trong điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp mà rất ít cơ sở y tế trên thế giới dám áp dụng cho nhóm bệnh nhân lớn tuổi như vậy. Kết quả, cụ ông hồi phục tốt, gần như trở lại trạng thái bình thường và xuất viện sau 7 ngày.

Một bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đỗ Hằng

Một trường hợp phức tạp khác là nam bệnh nhân 34 tuổi bị chảy máu cầu não nặng, chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng nguy kịch, sốt cao liên tục 40-41 độ C do tổn thương trung tâm điều nhiệt của não. Tình trạng này đe dọa tính mạng, không thể phẫu thuật và không đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường. Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt đích, một phương pháp hiện đại và phức tạp. Sau hai tuần điều trị tích cực, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, dần tỉnh lại, bắt đầu tập đi và tái hòa nhập cuộc sống sau một tháng.

Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận khoảng 12.000-13.000 bệnh nhân, phần lớn là ca nặng, phức tạp từ các bệnh viện vệ tinh chuyển lên. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhận định việc cứu sống thành công những ca bệnh hiếm gặp, vượt qua giới hạn thông thường trong y văn thế giới, khẳng định trình độ và khả năng làm chủ các kỹ thuật điều trị đột quỵ tiên tiến của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cũng nhấn mạnh những thành tựu này là cơ sở để Hội Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận quốc tế cho Trung tâm.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (phải) trao bằng khen cho bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thế Anh

Lê Nga