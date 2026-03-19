Bác sĩ Trung Quốc cảnh báo 5 dấu hiệu bệnh thận giai đoạn muộn

Nước tiểu nhiều bọt dai dẳng, cơ thể phù nề, huyết áp tăng cao, thiếu máu và mệt mỏi kéo dài là 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận đã bước sang giai đoạn muộn.

Tờ ET Todayngày 18/3 dẫn lời bác sĩ Trần Mạnh Tài, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Đa khoa Đại Thiên (Đài Loan), cho biết bệnh thận mạn tính đang tăng nhanh chóng cùng tình trạng già hóa dân số. Trên toàn cầu, tỷ lệ mắc bệnh dao động 8-16%, nhưng chỉ khoảng 10% người mắc nhận ra tình trạng của mình. Bác sĩ Trần nhấn mạnh tình trạng suy giảm chức năng thận diễn tiến vô cùng âm thầm, hầu như không phát triệu chứng ở giai đoạn đầu. Do đó, người dân cần chủ động xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ thay vì chờ đợi cơ thể lên tiếng để bảo vệ "bộ lọc" sinh học này.

Ảnh minh họa: OMH

Chuyên gia chỉ ra 10 nhóm đối mặt nguy cơ suy thận mạn tính cao nhất. Danh sách này bao gồm người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đạm niệu và gout. Những người hút thuốc lá, mang tiền sử gia đình mắc bệnh thận, trên 65 tuổi hoặc duy trì thói quen uống thuốc giảm đau dài ngày cũng nằm trong nhóm nguy hiểm.

Khi nhận chẩn đoán mắc bệnh thận, nhiều người nảy sinh tâm lý sợ hãi cực đoan, thậm chí nhịn ăn thịt hoàn toàn do ám ảnh việc kiểm soát đạm. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Y San cảnh báo thói quen kiêng khem quá mức này trực tiếp đẩy cơ thể vào trạng thái mất cơ, suy dinh dưỡng và thiếu hụt năng lượng. Ngược lại, việc nạp lượng lớn đạm lại sản sinh nhiều chất thải nitơ, gia tăng áp lực đào thải lên thận. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, chuyên gia khuyên người bệnh chọn lọc nguồn đạm quý từ cá, trứng, đậu phụ, thịt nạc và tiêu thụ với định lượng vừa đủ.

Nhằm đảm bảo người bệnh ăn no mà không nạp thừa đạm, chuyên gia dinh dưỡng đề xuất thay thế cơm trắng bằng các loại tinh bột thấp protein. Miến, bún gạo, bột củ sen, bánh củ cải hoặc bột năng cung cấp dồi dào lượng calo cần thiết nhưng chứa rất ít đạm. Sự đổi mới trong thực đơn này giúp bệnh nhân tránh tình trạng quá tải thận, đồng thời tạo không gian để bổ sung các món ăn kèm dưỡng chất khác.

Dù suy thận mạn tính mang tính chất không thể đảo ngược, các bác sĩ khẳng định việc tầm soát sớm kết hợp can thiệp dinh dưỡng chuẩn xác sẽ giúp người bệnh duy trì thể trạng ổn định và tận hưởng chất lượng sống lâu dài.

Bình Minh (Theo ET Today)