Bác sĩ tim mạch tiết lộ bữa sáng giúp đẩy lùi lão hóa, sống thọ

Bữa sáng giàu protein, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp ổn định đường huyết, giảm viêm, chống lão hóa và sống thọ.

Bữa sáng không chỉ là cách để bắt đầu ngày mới mà còn là nền tảng để bảo vệ quá trình trao đổi chất và kéo dài tuổi thọ. Một bữa sáng đúng chuẩn có thể giúp ổn định đường huyết, chống viêm và ngăn ngừa lão hóa tế bào.

Tiến sĩ, bác sĩ tim mạch Lauren Dal Farra cho biết, bí quyết để sống thọ nằm ở việc xây dựng bữa sáng dựa trên 3 trụ cột dinh dưỡng: protein (đạm), chất béo lành mạnh và chất xơ.

Dưới đây là lý do tại sao công thức này lại là "vũ khí" chống lại thời gian:

Chất xơ: "Lá chắn" chống lại lão hóa

Nhiều người có thói quen ăn bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường hoặc bánh ngọt vào buổi sáng - những thứ mà bác sĩ Dal Farra gọi là "carbs trần trụi". Ngược lại, những người ưu tiên chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch), trái cây và rau củ thường có khả năng lão hóa lành mạnh cao hơn.

Nếu quá bận rộn, hãy mang theo một quả táo, cam hoặc lê để ăn kèm. Chúng rất giàu chất xơ và cực kỳ tiện lợi.

Bí quyết để sống thọ nằm ở việc xây dựng bữa sáng dựa trên 3 trụ cột dinh dưỡng: protein (đạm), chất béo lành mạnh và chất xơ. Ảnh: Pexels

Chất béo lành mạnh giúp "dập tắt" viêm nhiễm

Loại chất béo bạn chọn đóng vai trò quyết định. Trong khi chất béo bão hòa (trong bơ, thịt xông khói, xúc xích) có thể đẩy nhanh lão hóa tế bào, thì chất béo không bão hòa (trong bơ trái, dầu ô liu, các loại hạt) lại giúp làm chậm quá trình này bằng cách giảm viêm và stress oxy hóa.

Đạm và chất béo: "Bộ đôi" ổn định đường huyết

Việc để đường huyết tăng vọt rồi sụt giảm ngay đầu giờ sáng không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn gây hại về lâu dài. Bác sĩ Dal Farra giải thích: "Đường huyết ổn định là nền tảng của sự trường thọ, giúp bảo vệ tim và não".

Khi nồng độ glucose tăng đột ngột, cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn, làm gia tăng tình trạng viêm và stress oxy hóa - tác nhân gây tổn thương mạch máu và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

Đạm (từ trứng, sữa chua Hy Lạp, cá hồi, đậu phụ...) và chất béo lành mạnh (từ bơ, các loại hạt, dầu ô liu...) được tiêu hóa chậm, giúp cơ thể hấp thụ carbohydrate từ từ, giữ đường huyết luôn ở mức cân bằng.

Bộ ba đạm, béo và xơ ngăn ngừa tăng cân

Bộ ba đạm, béo và xơ là sự kết hợp hoàn hảo để dập tắt cơn đói, giúp bạn no lâu và hạn chế ăn vặt. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tăng cân theo tuổi tác có liên quan mật thiết đến lão hóa sinh học nhanh hơn ở phụ nữ, khiến tế bào già đi vài năm so với tuổi thực.

Bên cạnh công thức "ba trụ cột", bạn có thể gia tăng hiệu quả bằng các mẹo sau:

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng: Một nghiên cứu trên 2 triệu người cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (bao gồm đột quỵ) cao hơn 17% so với người ăn uống đều đặn.

Thêm một phần quả mọng: Dâu tây, việt quất hay mâm xôi chứa lượng chất chống oxy hóa (flavonoid) khổng lồ, giúp giảm 21% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Bổ sung Probiotics (lợi khuẩn): Sữa chua hoặc nấm sữa (kefir) giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, từ đó giảm viêm hệ thống và làm chậm lão hóa sinh học.

Đừng quên rau xanh: Các nhà nghiên cứu cho biết con số "vàng" cho sức khỏe là 3 phần rau và 2 phần trái cây mỗi ngày. Hãy bắt đầu ngay một phần rau vào bữa sáng (như thêm rau vào trứng chiên) để củng cố hệ thống phòng vệ của cơ thể.

Một bữa sáng cân bằng không cần quá cầu kỳ nhưng cần sự thông thái trong lựa chọn thực phẩm. Bằng cách kết hợp đúng đắn giữa đạm, béo và xơ, bạn không chỉ có một bữa sáng ngon miệng mà còn đang đặt những viên gạch vững chắc cho một cuộc đời dài lâu và khỏe mạnh.

Mỹ Ý (Theo Yahoo)