Bác sĩ tim mạch Mỹ tiết lộ mẹo thở giúp hạ huyết áp trong 2 phút

Bác sĩ tim mạch Sanjay Bhojraj hướng dẫn kỹ thuật hít thở giúp hạ huyết áp "thần tốc: chỉ trong hai phút, thông qua cơ chế kích hoạt dây thần kinh phế vị làm thư giãn mạch máu.

Chia sẻ trên tờ Hindustan Times hôm 23/2, chuyên gia tim mạch 20 năm kinh nghiệm tại California (Mỹ) tiết lộ "thủ thuật sinh hóa" này giúp ổn định huyết áp nhanh hơn thời gian pha một tách cà phê. Giữa bối cảnh thế giới có khoảng 1,4 tỷ người mắc bệnh, bác sĩ Bhojraj chỉ ra nhiều người thường vội vàng uống thuốc hoặc ăn kiêng khắt khe mà bỏ quên vai trò kiểm soát then chốt của hệ thần kinh.

Phương pháp áp dụng nhịp điệu đơn giản dựa trên mối liên hệ sinh lý mật thiết giữa phổi và tim. Người tập hít vào bằng mũi trong 4 giây, sau đó thở ra chậm rãi từ 6 đến 8 giây và lặp lại chu kỳ liên tục trong hai phút. Bác sĩ giải thích nhịp thở ra thật chậm kích hoạt dây thần kinh phế vị hoạt động như một "chiếc phanh" tự nhiên. Quá trình này giúp cơ thể bình tĩnh, ức chế phản ứng căng thẳng, làm giảm sức cản mạch máu và hạ huyết áp tâm thu tức thì.

Ảnh minh họa: Pritikin Longevity Center

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi tăng huyết áp là "kẻ sát nhân thầm lặng" và xem đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm toàn cầu. Các nghiên cứu lâm sàng chứng minh kỹ thuật thở chậm giúp giảm trung bình 5-10 mmHg huyết áp tâm thu, mang lại hiệu quả tương đương phác đồ điều trị y tế bước đầu. Thực tế lâm sàng của bác sĩ Bhojraj cho thấy, nhiều bệnh nhân dù nỗ lực giảm cân nhưng huyết áp không hạ do hệ thần kinh duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Mạch máu chỉ thực sự thư giãn khi người bệnh điều chỉnh tín hiệu thần kinh trực tiếp qua hơi thở.

Chuyên gia khuyên mọi người duy trì thói quen thực hành bài tập thở hai phút mỗi ngày. Người tập cần đo chỉ số huyết áp liên tục trong hai tuần để thấy rõ hiệu quả cải thiện sức khỏe tim mạch. Bản thân bác sĩ Bhojraj cũng ưu tiên áp dụng phương pháp kiểm soát hơi thở thay vì dùng đồ uống chứa caffeine mỗi khi đối mặt với áp lực công việc đỉnh điểm.

Bình Minh (Theo Hindustan Times)