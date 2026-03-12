Bác sĩ tiết lộ cách ăn giúp hạ cholesterol 'xấu' không dùng thuốc

Ăn yến mạch mỗi ngày và kiểm soát chặt chẽ carbohydrate tinh chế giúp hạ cholesterol không cần dùng thuốc.

Khi chỉ số cholesterol xấu (LDL-C) tăng cao, chúng sẽ lắng đọng vào thành mạch gây viêm và hình thành mảng xơ vữa.

Theo bác sĩ Roberto Yano - chuyên gia tim mạch sở hữu kênh YouTube 3,84 triệu người theo dõi tại Brazil, nếu kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số cholesterol xấu của bạn đang ở mức báo động, việc hạ thấp chúng không chỉ cần ý chí mà còn cần một chiến lược khoa học.

"Nhà máy" gan và nguyên liệu sản xuất mật

Bác sĩ Yano giải thích, gan hoạt động giống như một nhà máy với chức năng quan trọng là sản xuất axit mật. Đây được coi là "chất tẩy rửa dầu mỡ" tự nhiên, đóng vai trò thiết yếu trong việc tiêu hóa và hấp thụ chất béo từ thực phẩm. Điều đáng chú ý là nguyên liệu chính để gan sản xuất ra loại "chất tẩy rửa" này chính là cholesterol.

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần ăn ít dầu mỡ, ít thịt là có thể giảm cholesterol. Tuy nhiên, bác sĩ Yano chỉ ra thực tế: 80% lượng cholesterol trong cơ thể do gan tự tổng hợp, chỉ có một phần nhỏ đến từ chế độ ăn uống. Do đó, việc đơn thuần cắt giảm chất béo không đồng nghĩa với việc hạ được LDL (cholesterol xấu). Chìa khóa thực sự nằm ở việc thấu hiểu quá trình chuyển hóa và tái tuần hoàn cholesterol.

Phá vỡ chu trình tái hấp thu để hạ LDL

Thông thường, dịch mật từ gan được tiết vào ruột để tiêu hóa thức ăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể sẽ tìm cách tái hấp thu lượng cholesterol này để sử dụng lại. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chu trình này cứ lặp lại một cách trơn tru, lượng cholesterol cũ sẽ tiếp tục tồn tại trong máu.

"Để giảm LDL, chúng ta phải phá vỡ chu trình tái tuần hoàn này", bác sĩ Yano nhấn mạnh.

Chiến lược từ bát yến mạch mỗi ngày

Vị chuyên gia này đặc biệt đề xuất yến mạch là thực phẩm hàng đầu trong chiến lược này. Chất xơ trong yến mạch khi vào ruột sẽ tạo thành một dạng hợp chất dạng gel. Lớp gel này có khả năng "bẫy" các axit mật, ngăn không cho chúng bị hấp thu ngược vào máu và cuối cùng đào thải ra ngoài qua đường bài tiết.

Khi dịch mật bị đào thải, gan buộc phải sản xuất lượng mật mới để bù đắp. Để có nguyên liệu sản xuất, gan sẽ tăng cường tìm kiếm cholesterol dư thừa trong máu bằng cách tăng các thụ thể LDL. Kết quả là nồng độ LDL trong máu sẽ giảm xuống đáng kể.

Bác sĩ Yano chia sẻ lộ trình thực hiện cụ thể:

Bước 1: Duy trì thói quen ăn 3 thìa lớn cám yến mạch (oat bran) mỗi ngày.

Bước 2: Kiểm soát chặt chẽ carbohydrate tinh chế.

Ông cảnh báo rằng việc giảm chất béo nhưng lại tăng tiêu thụ tinh bột tinh chế (đường, bột mì trắng) sẽ kích thích insulin, thúc đẩy gan sản xuất nhiều VLDL (loại protein vận chuyển triglyceride). Những hạt này sau đó chuyển hóa thành các phân tử nhỏ hơn, có tính xâm lấn cao hơn, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám động mạch.

Vai trò của Phytosterol trong dầu thực vật

Cuối cùng, bác sĩ Yano đề cập đến Phytosterol (sterol thực vật) có trong các loại dầu thực vật. Do có cấu trúc tương tự cholesterol, đường ruột thường "nhầm lẫn" và ưu tiên hấp thụ phytosterol trước.

Cơ chế này giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol và đẩy chúng ra khỏi cơ thể, từ đó có thể giúp giảm chỉ số LDL chỉ trong vòng vài tuần.

Mỹ Ý (Theo LTN)