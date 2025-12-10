Bác sĩ Thẩm mỹ Gangwhoo trình bày kỹ thuật căng da mặt tại Hàn Quốc

Hàn QuốcHai bác sĩ trình bày kỹ thuật căng da mặt Smas do Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo nghiên cứu và phát triển tại Hội nghị Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế Ksas 2025 ở Seoul.

Hội nghị Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế Ksas 2025 vừa diễn ra vào ngày 22 - 23/11, tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ các bác sĩ, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị tại Việt Nam được mời tham dự với vai trò báo cáo viên. Đại diện bệnh viện có bác sĩ Phùng Mạnh Cường và bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh, trình bày đề tài "Ứng dụng kỹ thuật căng da mặt SMAS mở rộng cải tiến - Tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ và độ an toàn cho khách hàng".

Bác sĩ Phùng Mạnh Cường (ngoài cùng, bên phải) và bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh (ngoài cùng, bên trái) tại hội nghị Ksas 2025. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo

Nội dung báo cáo tập trung phân tích kỹ thuật căng da mặt Smas mở rộng có cải tiến – một hướng tiếp cận được ê kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo nghiên cứu và phát triển trong hơn một năm. Kỹ thuật này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp và điều chỉnh phù hợp dựa trên các kết quả trên hàng trăm ca lâm sàng thực tế tại bệnh viện.

Điểm nhấn của kỹ thuật Smas nằm ở việc mở rộng phạm vi xử lý lớp cân cơ nông, can thiệp đúng tầng giải phẫu, hỗ trợ tái tạo cấu trúc nâng đỡ khuôn mặt. Thay vì chỉ kéo da bề mặt, phương pháp này chú trọng điều chỉnh hướng và lực kéo của lớp Smas, qua đó hạn chế tình trạng gương mặt căng cứng, thiếu tự nhiên. Đồng thời, kỹ thuật cải tiến giúp giảm chảy máu, hạn chế xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và tăng độ bền của kết quả trẻ hóa.

Bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh thuyết trình chủ đề căng da mặt Smas trong hội nghị Ksas. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo

Theo dữ liệu được trình bày tại hội nghị, phương pháp này đã được áp dụng trên các ca lâm sàng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo với tỷ lệ hài lòng cao, kết quả duy trì lâu dài từ 10 đến 15 năm, tùy cơ địa. Những con số cụ thể cùng hình ảnh trước - sau và phân tích biến chứng được trình bày minh bạch góp phần làm tăng tính thuyết phục của báo cáo trước hội đồng khoa học.

Chia sẻ bên lề hội nghị, bác sĩ Phùng Mạnh Cường cho biết việc được tham dự Ksas 2025 là cơ hội để các bác sĩ Việt tích lũy thêm nhiều phương pháp làm đẹp và kiến thức thẩm mỹ tiên tiến từ các quốc gia có nền thẩm mỹ phát triển. "Qua đó, chúng tôi có thể ứng dụng vào các ca lâm sàng tại Gangwhoo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại kết quả thẩm mỹ an toàn, hiệu quả và tối ưu cho khách hàng", ông nói.

Bên cạnh hoạt động báo cáo khoa học, hội nghị Ksas 2025 cũng là dịp để các bác sĩ Gangwhoo trực tiếp giao lưu, trao đổi chuyên môn với đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều quốc gia có nền phẫu thuật thẩm mỹ phát triển hàng đầu. Thông qua các phiên thảo luận, trình diễn kỹ thuật và khu trưng bày chuyên ngành, hai vị bác sĩ còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại cũng như các phương pháp làm đẹp tiên tiến đang được ứng dụng trên thế giới.

Bác sĩ Gangwhoo đến tham quan các bệnh viện tại Hàn Quốc. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo

Những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tiếp thu tại hội nghị không dừng lại ở lý thuyết mà được định hướng vận dụng linh hoạt vào thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo. Việc liên tục cập nhật xu hướng, cải tiến kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu kết quả thẩm mỹ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo cho biết tham dự hội nghị quốc tế, báo cáo khoa học và tu nghiệp ở nước ngoài trở thành hoạt động thường niên tại đây. Mỗi năm, bệnh viện đều cử các bác sĩ sang Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Singapore... để tham gia các khóa đào tạo nâng cao, chương trình chuyển giao kỹ thuật và diễn đàn khoa học chuyên sâu. Đây được xem là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, lấy đào tạo liên tục làm nền tảng.

Hội nghị Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế Ksas 2025 là sự kiện khoa học do Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn quốc (Korean Society of Aesthetic Surgery) tổ chức. Sự kiện diễn ra thường niên, quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ và đơn vị công nghệ thẩm mỹ từ nhiều quốc gia. Ksas 2025 tập trung chia sẻ những kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ, các nghiên cứu lâm sàng mới, kinh nghiệm xử lý biến chứng, cùng những cập nhật quan trọng về an toàn trong phẫu thuật. Bên cạnh đó, hội nghị còn có nhiều workshop thực hành, báo cáo ca thực tế và gian hàng triển lãm công nghệ thẩm mỹ hiện đại, mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng làm đẹp quốc tế. Đây được xem là một trong những diễn đàn uy tín giúp bác sĩ nâng cao chuyên môn và kết nối với cộng đồng thẩm mỹ toàn cầu.

Hải My