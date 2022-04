Bác sĩ Sài Gòn phối hợp Vĩnh Long hồi sinh hai bệnh nhân

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) trên đường đến Vĩnh Long công tác thì nhận tin báo 2 bệnh nhân tại địa phương này lên cơn nhồi máu cơ tim cấp, phải can thiệp khẩn.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Tân, Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết đoàn công tác gồm 8 y bác sĩ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chiều 18/4, để sáng hôm sau tham gia buổi lễ đưa vào hoạt động hệ thống DSA (can thiệp mạch). Khi xe đến gần cầu Mỹ Thuận, cách Bệnh viện Vĩnh Long khoảng 15 km, đoàn công tác nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp tại đây báo 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp khẩn cấp.

Người thứ nhất 66 tuổi, từng bị ung thư đại tràng đã phẫu thuật khoảng hai năm; bệnh nhân còn lại là người đàn ông quốc tịch Pháp đến địa phương du lịch, tiền sử tăng huyết áp. Cả hai đều vào viện vì đau ngực dữ dội, vã mồ hôi... Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất lập tức hội chẩn từ xa, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện trước các khâu chuẩn bị cho bệnh nhân, để khi đoàn công tác đến nơi sẽ can thiệp ngay.

Ê kíp can thiệp của Bệnh viện Vĩnh Long được Phó giáo sư Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, hướng dẫn trực tiếp, phối hợp cùng các chuyên gia, đã cấp cứu thành công hai bệnh nhân. Sau khi được can thiệp tái thông dòng chảy mạch máu, họ đều hồi phục tốt.

Các y bác sĩ trong phòng can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long hôm 18/4. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch với những biến chứng nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể tử vong nhanh chóng. Bệnh xảy ra do động mạch nuôi dưỡng tim bị tắc ở một nhánh nào đó, khiến vùng cơ tim diễn tiến hoại tử, dễ dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, sốc tim, ngừng tim, đột tử do tim. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, biểu hiện thường gặp là đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp... Theo đó, can thiệp động mạch vành trong những giờ đầu tiên được xem là biện pháp điều trị hàng đầu.

Phó giáo sư Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết hoạt động đào tạo nhân lực và chuyển giao các kỹ thuật, trong đó có can thiệp mạch vành cho các bệnh viện địa phương, nằm trong đề án của Bộ Y tế. Hiện, Bệnh viện Thống Nhất đã chuyển giao thành công kỹ thuật can thiệp mạch vành cho một số địa phương như Phú Yên, An Giang... Ngoài ra, trong hai năm qua, Vĩnh Long cũng cử ê kíp 6 y bác sĩ đến Bệnh viện Thống Nhất học tập, mua sắm thiết bị và máy chụp DSA để tự chủ thực hiện kỹ thuật này tại địa phương.

"Hoạt động chuyển giao kỹ thuật đã giúp nhiều bệnh nhân nguy cấp được cứu sống trong thời gian vàng, giảm tử vong, giảm chuyển tuyến với rủi ro ngưng tim trên đường chuyển viện", ông Thanh nói và cho biết việc này cũng giúp tiết kiệm chi phí, tăng chuyên môn cho bác sĩ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh động mạch vành ngày càng cao của người dân ở các tỉnh thành.