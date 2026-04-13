Bác sĩ Nhật cảnh báo loại thực phẩm 'sát thủ' có thể gây hại thận

Bác sĩ chuyên khoa thận Masahiro Kohzuki nêu loại thực phẩm dễ gây tổn thương thận nếu lạm dụng, trong đó thịt chế biến sẵn và đồ uống tăng lực là những sản phẩm ông không tiêu thụ.

Theo tờ Weekly Women PRIME của Nhật Bản, giáo sư danh dự tại Đại học Tohoku, chuyên gia thận học Masahiro Kohzuki cho biết, thận đóng vai trò xử lý các chất thải chuyển hóa từ thực phẩm, nước, muối và protein. Do đó, cơ quan này cực kỳ nhạy cảm với chế độ ăn uống.

Ông nhấn mạnh với những người chức năng thận đã bắt đầu suy giảm, việc kiểm soát chế độ ăn là cực kỳ quan trọng. Nếu không cẩn trọng với các thực phẩm nguy cơ cao, viễn cảnh phải chạy thận nhân tạo có thể đến sớm hơn dự kiến.

Dưới đây là những "sát thủ" đối với sức khỏe thận được bác sĩ Kohzuki cảnh báo:

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói thường chứa các chất phụ gia thực phẩm có gốc Phosphorus (photpho) để giữ màu và cải thiện kết cấu. Photpho dư thừa làm tăng gánh nặng cho thận và suy giảm chức năng thận nhanh chóng. Bác sĩ Kohzuki cho biết bản thân ông luôn cố gắng tránh xa nhóm thực phẩm này.

Các sản phẩm từ cá viên, chả cá

Các loại chả cá chế biến sẵn như Chikuwa (chả cá ống) hay bánh cá chiên không chỉ chứa phụ gia photpho mà còn có hàm lượng muối rất cao, người có vấn đề về thận nên tuyệt đối tránh.

Phô mai chế biến thương mại

Trong quá trình sản xuất phô mai chế biến (được nghiền nhỏ, đun nóng và nhũ hóa từ phô mai tự nhiên), các nhà sản xuất thường sử dụng chất nhũ hóa chứa photpho. Tiêu thụ quá nhiều sẽ gây áp lực cực lớn lên hệ thống lọc của thận.

Thực phẩm muối chua được xếp vào nhóm thực phẩm nguy hiểm với thận. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Thực phẩm muối chua

Dưa muối, cà muối và các loại thực phẩm ngâm muối đậm đặc được xếp vào nhóm thực phẩm nguy hiểm "độ 1" đối với thận.

Nước ép trái cây đóng hộp

Bác sĩ Kohzuki cảnh báo, một hộp nước ép trái cây nhỏ có thể chứa tới 25 g đường (tương đương khoảng 6 viên đường). Lượng đường này khiến đường huyết tăng vọt, tạo áp lực nặng nề lên mạch máu thận.

Nước ép rau củ đóng chai

Đừng lầm tưởng đây là thức uống lành mạnh. Hàm lượng đường trong nước ép rau củ 100% vẫn có thể lên tới 20 g. Chuyên gia khuyên nên ăn trực tiếp rau củ quả tươi thay vì uống dạng nước ép tinh chế.

Cà phê lon và nước tăng lực

Cà phê lon thường có lượng đường rất cao. Ngay cả các dòng "ít đường" vẫn chứa lượng đường tương đương 1 viên đường lớn. Đặc biệt, nước tăng lực có hàm lượng đường cao đến mức đáng ngạc nhiên. Bác sĩ Kohzuki khẳng định ông gần như không bao giờ sử dụng các loại đồ uống này.

Bánh mì ngọt và tinh bột tinh chế

Bánh mì ngọt gây tăng đường huyết đột ngột, làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Ngoài ra, các sản phẩm từ lúa mì tinh chế như bánh mì trắng cũng cần được lưu ý vì chúng khiến đường huyết sau ăn tăng rất nhanh.

Bác sĩ Kohzuki kêu gọi cộng đồng cần đặc biệt coi trọng ảnh hưởng của chế độ ăn đối với sức khỏe thận. Với những người có chức năng thận kém, việc kiểm soát nghiêm ngặt danh mục thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà còn là cách để bảo vệ sự sống.

Mỹ Ý (Theo HK01)