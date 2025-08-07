Bác sĩ nêu sai lầm khi tập gym có thể khiến ngừng tim

Tập quá sức, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, lạm dụng chất bổ sung,.. là những sai lầm chết người khi tập gym, bác sĩ khuyến cáo gymer cần lưu ý.

Gần đây, Bệnh viện E tiếp nhận một nam thanh niên 20 tuổi ngưng tim khi đang tập gym, may mắn được cấp cứu kịp thời. Trước đó, một huấn luyện viên thể hình 32 tuổi cũng bị nhồi máu cơ tim cấp sau buổi tập cường độ cao, phải đặt stent. Các trường hợp đột quỵ trong phòng gym trên thế giới cũng không hiếm.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, đã chỉ ra 4 sai lầm phổ biến mà nhiều gymer mắc phải, như sau:

Tập luyện quá sức, không phù hợp với thể trạng

Nhiều người trẻ có tâm lý muốn vượt qua giới hạn, nâng tạ nặng, tập cường độ cao liên tục mà bỏ qua nền tảng sức khỏe. Điều này khiến tim phải hoạt động quá tải, cần nhiều oxy hơn bình thường, dẫn đến rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp cấp và thậm chí ngừng tim đột ngột.

Đặc biệt, người có bệnh mạch vành tiềm ẩn, vận động quá sức có thể làm bong tróc mảng xơ vữa, gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Các bài tập ép ngực, nín thở nâng tạ nặng (Valsalva) hoặc dùng chất kích thích càng làm tăng nguy cơ này.

2Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể

Nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng như đau ngực khi gắng sức, hồi hộp, khó thở, chóng mặt, ngất thoáng qua, cho rằng đó chỉ là mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu cảnh báo về vấn đề tim mạch. Đặc biệt, nếu cơn đau ngực kéo dài trên 10 phút, lan ra tay trái và kèm khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

Ảnh minh họa: Hydroxycut

Lạm dụng thực phẩm bổ sung, chất kích thích

Không ít gymer sử dụng các loại thực phẩm chức năng như pre-workout, whey, creatine, caffeine liều cao hoặc các chế phẩm không rõ nguồn gốc để tăng hiệu suất. Các chất này có thể gây co mạch, tăng nhịp tim và huyết áp đột ngột, tạo điều kiện lý tưởng cho rung thất hoặc nhồi máu cơ tim cấp ở người có nền tim mạch không ổn định. Một số loại thuốc tăng cơ trôi nổi có thể chứa steroid hoặc chất kích thích tim mạch bị cấm, cũng gây ra nhiều rủi ro không thể lường trước.

Chủ quan không kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ

Nhiều người trẻ cho rằng sức khỏe tốt thì không cần khám tim mạch. Tuy nhiên, một số rối loạn nhịp nguy hiểm như hội chứng Brugada, QT dài bẩm sinh, bệnh cơ tim giãn có thể không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến cố. Việc kiểm tra tim mạch định kỳ, đặc biệt là điện tâm đồ, siêu âm tim hoặc test gắng sức, là cần thiết trước khi bắt đầu tập luyện cường độ cao để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

Các chuyên gia nhìn nhận tập luyện thể dục thể thao rất có lợi cho sức khỏe, song tập quá sức có thể khiến cơ thể đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm. Những người tập gym hay hoạt động thể lực gắng sức cần thường xuyên thăm khám nhằm tầm soát các nguy cơ về tim mạch.

Trường hợp người bệnh kể trên nếu có ý định luyện tập trở lại cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, tránh những bài tập cường độ cao; có lối sống lành mạnh nhằm phòng ngừa tái phát. Những người có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó hoàn toàn có thể tái phát với biến chứng nguy hiểm như đau tim, rối loạn nhịp, suy tim cấp.

Thúy Quỳnh