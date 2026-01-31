Bác sĩ Mỹ giảm 56 kg sau nhiều năm 'ăn uống để giải tỏa'

Từng mắc hàng loạt bệnh mãn tính ở tuổi 27 vì béo phì, bác sĩ Kevin Gendreau (Massachusetts) đã đảo ngược tình thế, giảm 56 kg sau 18 tháng nhờ thay đổi tư duy dinh dưỡng và đi bộ mỗi ngày.

Ở tuổi 38, Kevin Gendreau hiện là chuyên gia điều trị béo phì, đã hỗ trợ hơn 3.000 bệnh nhân tìm lại vóc dáng. Tuy nhiên, ít ai biết chính vị bác sĩ này từng chạm mốc cân nặng 138 kg cùng chẩn đoán tiểu đường tuýp 2, cao huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ và chứng ngưng thở khi ngủ khi còn là bác sĩ nội trú trẻ tuổi.

Hành trình tăng cân của Gendreau không diễn ra sau một đêm mà tích tụ qua nhiều năm căng thẳng, bắt đầu từ khi cha anh mắc ung thư da giai đoạn cuối. Trước áp lực công việc, những ca trực kéo dài và cú sốc tâm lý gia đình, anh tìm đến thực phẩm giàu tinh bột, đồ chế biến sẵn như một cơ chế phòng vệ để xoa dịu cảm xúc. "Giai đoạn đó tôi chỉ ở chế độ sinh tồn, cố gắng vượt qua từng ngày chứ không thực sự sống", anh nhớ lại.

Nam bác sĩ giảm 56 kg sau 18 tháng kiên trì. Ảnh: Kevin Gendreau

Bước ngoặt đến khi chị gái Gendreau phát hiện ung thư buồng trứng ở tuổi 32. Chứng kiến sự mong manh của sự sống, nam bác sĩ nhận ra mình phải khỏe mạnh để chăm sóc các cháu. Anh quyết định thay đổi với triết lý: "Ngày mai không còn là điều hiển nhiên".

Thay vì áp dụng các phương pháp cực đoan, Gendreau tận dụng kiến thức y khoa để xây dựng lộ trình bền vững. Anh loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, chuyển sang chế độ ăn ít tinh bột, ưu tiên protein, chất béo lành mạnh, rau xanh và các loại quả mọng. Nam bác sĩ không đếm calo cứng nhắc mà học cách lắng nghe cơ thể, chỉ ăn đến khi vừa đủ no thay vì căng cứng bụng.

Bên cạnh việc chọn lọc thực phẩm, Gendreau áp dụng khung giờ ăn giới hạn trong 6 tiếng mỗi ngày (nhịn ăn gián đoạn 16:8) nhằm ổn định đường huyết và giảm kháng insulin. Về vận động, anh không tập luyện quá sức mà cam kết đi bộ 10.000 đến 15.000 bước mỗi ngày bằng cách lồng ghép vào các hoạt động thường nhật.

Sau 18 tháng kiên trì, Gendreau giảm thành công 56 kg. Các chỉ số sức khỏe nguy hại trước đây đều trở về mức bình thường mà không cần can thiệp thuốc. Theo anh, sự chuyển biến lớn nhất không nằm ở thể xác mà ở tâm trí. Anh tin rằng sự thay đổi bền vững không đến từ việc chán ghét bản thân, mà xuất phát từ niềm tin mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Từ kinh nghiệm bản thân và thực tế điều trị, bác sĩ Gendreau đúc kết giảm cân là sự tổng hòa của các yếu tố sinh học, môi trường và tâm lý, chứ không đơn thuần dựa vào ý chí. Anh khuyên mọi người cần xác định động lực thực sự, bởi khi lý do đủ lớn, những con số trên bàn cân sẽ tự khắc thay đổi.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)