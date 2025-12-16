Bác Sĩ Mập Hồng xuất hiện tại nhiều hội thảo thẩm mỹ quốc tế

Bác sĩ Mập Hồng ghi dấu ấn qua chuỗi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ tại Malaysia, Hàn Quốc và Indonesia.

Những năm gần đây, bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (Bác sĩ Mập Hồng), Giám đốc chuyên môn của Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp, thường xuyên xuất hiện tại nhiều hội nghị và sự kiện lớn của ngành thẩm mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc tham gia với tần suất cao tại các chương trình mang tầm quốc tế giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều hội thảo thẩm mỹ chuyên ngành.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (bên phải) cùng các chuyên gia Malaysia (bên trái) và chuyên gia Indonesia (thứ hai bên phải) tại hội nghị Thẩm mỹ I-Swam lần thứ 16 diễn ra tại Indonesia. Ảnh: Thế giới Sắc đẹp

Mới nhất, ngày 7/12, bác sĩ Mập Hồng góp mặt tại hội thảo quốc tế về y khoa thẩm mỹ I-Swam lần thứ 16, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ICE BSD Tangerang (Indonesia). Đây là một trong những hội nghị lớn của ngành thẩm mỹ khu vực, quy tụ nhiều diễn giả và bác sĩ đến từ các nước châu Á.

Tại I-SWAM 2025, Jeisys Medical (Hàn Quốc) giới thiệu loạt công nghệ thẩm mỹ hiện đại gồm Potenza RF Microneedling, Density RF và LinearZ HiFU. Trong đó, Potenza RF Microneedling ứng dụng vi kim kết hợp sóng RF nhằm kích thích tái tạo collagen, cải thiện cấu trúc và chất lượng da; Density RF tập trung làm săn chắc da, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ trẻ hóa không xâm lấn; còn LinearZ là công nghệ HIFU tác động vào các lớp mô sâu, giúp nâng cơ và định hình gương mặt. Các giải pháp này được đánh giá cao nhờ đặc tính can thiệp nhẹ nhàng, không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng, phù hợp với xu hướng trẻ hóa cá nhân hóa hiện nay. Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp hiện là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam tích hợp các công nghệ này trong quy trình điều trị.

Trước đó, ngày 30/10, bác sĩ Mập Hồng tham dự Jeisys TEA 2025 (Tailored Excellence in Aesthetics), diễn ra tại khách sạn Imperial Palace, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn khi có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế và đại sứ thương hiệu Jeisys Medical - diễn viên Lee Young Ae.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (thứ hai bên phải) gặp gỡ cùng các chuyên gia châu á - Thái Bình Dương và trò chuyện cùng diễn Viên Lee Young Ae (thứ hai bên trái). Ảnh: Thế giới Sắc đẹp

Jeisys TEA 2025 tập trung giới thiệu các giải pháp làm đẹp tiên tiến, trong đó nổi bật là Density RF - công nghệ săn da không xâm lấn đang được ứng dụng tại nhiều quốc gia. Theo thông tin từ Jeisys Medical, Density là bước tiến mới của hãng trong việc nâng cấp trải nghiệm trẻ hóa da, cho hiệu quả nhanh, ít gây khó chịu trong quá trình điều trị. Thiết bị được FDA chứng nhận, với khả năng phát ra năng lượng cao, đồng thời tích hợp hệ thống làm mát giúp người điều trị cảm thấy dễ chịu.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (thứ tư bên phải) cùng các chuyên gia châu á - Thái Bình Dương gặp gỡ và trò chuyện. Ảnh: Thế giới Sắc đẹp

Năm 2024, ngày 19/9, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Bác sĩ Mập Hồng tham dự sự kiện "Merz Aesthetics Portfolio Updates & Innovation Masterclass 2024". Chương trình quy tụ các chuyên gia trong khu vực, tập trung cập nhật xu hướng và định hướng mới của ngành thẩm mỹ, đặc biệt là nhóm sản phẩm tăng sinh như CaHA Radiesse - công nghệ thẩm mỹ có nguồn gốc từ châu Âu.

Theo giới thiệu tại sự kiện, CaHA Radiesse được đánh giá cao nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ nâng cơ da. Công nghệ này đã được Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp ứng dụng trong nhiều năm, trở thành một phần trong các giải pháp chăm sóc và trẻ hóa da cho khách hàng.

Thế Đan