Bác sĩ Mập Hồng gặp Lee Young Ae tại hội nghị thẩm mỹ Hàn Quốc

Hàn QuốcTheo bác sĩ Mập Hồng, cuộc gặp gỡ với diễn viên Lee Young Ae, đại sứ của Jeisys Medical tại sự kiện Jeisys TEA 2025 là dịp chia sẻ những giá trị về nét đẹp tự nhiên.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (bác Sĩ Mập Hồng), Giám đốc chuyên môn của Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp, vừa tham dự sự kiện quốc tế Jeisys TEA 2025 (Tailored Excellence in Aesthetics) do Jeisys Medical Group tổ chức tại khách sạn Imperial Palace, Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia và bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, cùng các đối tác chiến lược trong ngành thẩm mỹ - y khoa. Trong khuôn khổ chương trình, bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae, đại sứ thương hiệu toàn cầu của Jeisys Medical Group.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (thứ hai bên phải) gặp gỡ cùng các chuyên gia Châu á - Thái Bình Dương và trò chuyện cùng Diễn Viên Lee Young Ae (thứ hai bên trái). Ảnh: Thế giới Sắc đẹp

Trong phiên thảo luận, bác sĩ cho biết ông ấn tượng với định hướng của Jeisys trong việc phát triển công nghệ thẩm mỹ an toàn, cá nhân hóa và bền vững. "Cuộc gặp gỡ với diễn viên Lee Young Ae không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là dịp để chia sẻ những giá trị về nét đẹp tự nhiên - điều mà cả ngành thẩm mỹ đang hướng đến", bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị chia sẻ.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (thứ hai bên phải) tham dự phiên thảo luận cùng các chuyên gia quốc tế tại hội nghị Jeisys TEA 2025 (Tailored Excellence in Aesthetics), diễn ra tại khách sạn Imperial Palace, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: TGSĐ

Sự kiện Jeisys TEA 2025 tập trung giới thiệu các giải pháp làm đẹp tiên tiến, trong đó có Density RF - công nghệ săn da không xâm lấn đang được ứng dụng tại nhiều quốc gia.

Theo thông tin trên website Jeisys Medical, Density là một trong những bước tiến mới của hãng trong việc nâng cấp trải nghiệm trẻ hóa da, săn da không đau, hiệu quả nhanh. Thiết bị được FDA chứng nhận , ưu điểm là năng lượng mỗi xung phát ra cao đến 69%, chị em vẫn cảm thấy mát lạnh, dễ chịu suốt quá trình trị liệu nhờ tích hợp hệ thống làm mát thông minh.

Sự kiện có mặt của nữ diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae - Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Jeisys Medical Group (bên phải). Ảnh: Thế giới Sắc đẹp

Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Density RF và cũng là đối tác có số lượng tiêu thụ đầu típ Density nhiều trong nước. Việc sớm ứng dụng công nghệ này giúp đơn vị mở rộng năng lực chuyên môn và nâng cao hiệu quả trong các dịch vụ săn da, trẻ hóa an toàn.

Bác sĩ Minh Trị cho biết: "Chúng tôi luôn cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để mang lại hiệu quả thẩm mỹ, đồng thời đảm bảo an toàn, khoa học và bền vững cho khách hàng".

Ngoài phần tọa đàm và trao đổi chuyên môn, Jeisys TEA 2025 còn giới thiệu nền tảng giáo dục toàn cầu JIAM (Jeisys Institute of Aesthetic Medicine) - nơi các bác sĩ trên thế giới có thể tham gia đào tạo, chia sẻ và nghiên cứu chuyên sâu về thẩm mỹ công nghệ cao.

Mỹ viện Thế giới Sắc đẹp thành lập năm 2009, chuyên cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao như nâng cơ trẻ hóa, điều trị nám và săn da không xâm lấn. Đơn vị hiện ứng dụng các công nghệ từ các thương hiệu trên thế giới như Radiesse (Mỹ), Belotero (Thụy Sỹ), LinearZ (Hàn Quốc), Laser Pico Plus (Mỹ) và Density RF (Hàn Quốc) hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả và chuẩn quốc tế cho khách hàng.

Thế Đan