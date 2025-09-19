Bác sĩ mách 4 bí quyết giúp sống khỏe

Tập thể dục, ăn uống điều độ cân bằng, sử dụng thực phẩm chức năng đúng cách và khám sức khỏe định kỳ là những điểm then chốt để sống khỏe mạnh, theo chuyên gia.

Tại hội thảo Nhận diện, quản lý các bệnh lý nguy cơ cao ở người trung và cao tuổi tổ chức mới đây, bác sĩ Shun Kubo, Khoa Nội đa khoa, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cho biết 4 thay đổi lối sống đơn giản, khả thi giúp mọi người sống khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hội thảo nằm trong chuỗi chương trình tri ân bệnh nhân, dịp kỷ niệm 28 năm thành lập viện.

Dưới đây là những thay đổi lối sống đơn giản, khả thi giúp sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ:

Tập thể dục

Tập thể dục bảo vệ sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp duy trì sự tự chủ, sống khỏe. Cụ thể, vận động giúp bảo vệ cơ và xương, góp phần ngăn ngừa té ngã, gãy xương, tình trạng yếu cơ ở người lớn tuổi. Các bài tập như đi bộ, giãn cơ hoặc tập với ghế đều mang lại hiệu quả.

Đối với hệ tim mạch, các bài tập như đi bộ, đạp xe, chạy bộ nhẹ giúp tim và mạch máu khỏe hơn, cải thiện tuần hoàn máu, phòng ngừa tăng huyết áp, tiểu đường, đột quỵ. Tại Việt Nam, những bệnh mạn tính này đang gia tăng, nên vận động chính là "thuốc phòng bệnh" vừa hiệu quả vừa kinh tế.

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh tập thể dục thường xuyên giúp não bộ linh hoạt, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, đồng thời nâng cao tinh thần, tăng cường trí nhớ.

"Điều quan trọng là phải duy trì đều đặn. Không cần vận động nặng hay quá lâu, hãy tập vừa sức và đều đặn", bác sĩ Kubo khuyên. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người lớn nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho hoạt động cường độ vừa phải, hoặc 75 phút mỗi tuần cho hoạt động cường độ cao. Kết hợp thêm các bài tập tăng cường cơ hai lần mỗi tuần sẽ mang lại lợi ích tối đa.

Ăn uống điều độ

Tuổi càng cao, quá trình chuyển hóa càng chậm. Ăn uống quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, cao huyết áp, tiểu đường. Bác sĩ Kubo lưu ý trong văn hóa ẩm thực phong phú của người Việt, điều quan trọng là kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ.

Bác sĩ nhấn mạnh "không có thực phẩm thần kỳ" để đảm bảo sức khỏe hay kéo dài tuổi thọ. Ăn quá nhiều một loại thực phẩm "tốt" cũng có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Do đó, bí quyết là ăn uống đa dạng, phong phú, kiểm soát khẩu phần ăn, giảm muối và uống đủ nước. Nên uống ít một, nhiều lần trong ngày và hạn chế đồ uống có cồn.

Bác sĩ chia sẻ những bí quyết sống khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dùng thực phẩm chức năng đúng cách

Thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bệnh. Chỉ nên sử dụng khi cơ thể có thiếu hụt được xác nhận và phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Lạm dụng thực phẩm chức năng có thể gây hại cho sức khỏe. Ví dụ, thừa vitamin A có thể gây tổn thương xương và gan; thừa vitamin E làm tăng nguy cơ chảy máu. Tương tự, thừa canxi dễ hình thành sỏi thận và ảnh hưởng đến tim mạch.

Do đó, để biết cơ thể có cần thực phẩm bổ sung hay không, cần đến gặp bác sĩ để thăm khám và làm xét nghiệm nếu cần thiết. Bác sĩ sẽ xác định sự thiếu hụt và đưa ra lời khuyên phù hợp.

Khám sức khỏe định kỳ

Theo bác sĩ Kubo, không có triệu chứng không có nghĩa là không có bệnh. Đặc biệt ở người cao tuổi, nhiều người mắc bệnh nhưng không hề hay biết. Phát hiện bệnh sớm giúp việc điều trị dễ dàng và đạt kết quả tốt hơn. Bác sĩ khuyến cáo mọi người hãy xem khám sức khỏe định kỳ như một thói quen.

Lê Nga