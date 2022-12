Bác sĩ kể tình cảnh trong bệnh viện Trung Quốc giữa sóng Covid-19

Hơn ba thập kỷ hành nghề, bác sĩ Bernstein ở bệnh viện Bắc Kinh chưa từng chứng kiến tình cảnh như hiện nay, khi Covid-19 khiến các cơ sở y tế quá tải.

Bệnh nhân những ngày qua đến Bệnh viện Gia đình Hòa hiệp Bắc Kinh, nơi bác sĩ Howard Bernstein công tác, ngày càng tăng, hầu hết là người cao tuổi, trong đó nhiều người rất yếu với các triệu chứng Covid-19 và viêm phổi.

"Bệnh viện quá tải từ trên xuống dưới", bác sĩ Bernstein nói với Reuters hôm 26/12, sau khi kết thúc ca làm việc "căng thẳng" tại bệnh viện tư nhân ở phía đông Bắc Kinh. "Khu chăm sóc đặc biệt không còn giường trống. Khoa cấp cứu, phòng khám sốt và các khu khác cũng vậy".

Theo bác sĩ Bernstein, nhiều bệnh nhân đến khám phải nhập viện và tình trạng không khá lên trong một hoặc hai ngày, nên giường bệnh không được giải phóng. Nhiều bệnh nhân mới tiếp tục được chuyển đến phòng cấp cứu, nhưng không thể chuyển được lên khoa điều trị.

Hồi đầu tháng, bác sĩ Bernstein không phải điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nào, nhưng gần đây tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mỗi ngày. "Thành thật mà nói, thách thức lớn nhất là tôi nghĩ chúng tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này", ông nói.

Lời kể của bác sĩ Bernstein cũng giống như nhiều nhân viên y tế khác trên khắp Trung Quốc, những người đang vật lộn để đối phó làn sóng Covid-19 sau khi Trung Quốc hôm 7/12 nới lỏng một số hạn chế phòng dịch.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đang phải đối phó sóng lây nhiễm nghiêm trọng. Cho đến nay, đây là đợt bùng phát lớn nhất ở Trung Quốc kể từ khi Covid-19 được phát hiện tại thành phố Vũ Hán ba năm trước.

Sonia Jutard-Bourreau, 48 tuổi, giám đốc y tế tại bệnh viện tư nhân Raffles ở Bắc Kinh, cho biết số lượng bệnh nhân cao gấp 5-6 lần bình thường và độ tuổi trung bình của bệnh nhân đã tăng từ 40 tuổi lên hơn 70 trong một tuần gần đây. "Hầu hết bệnh nhân có một điểm chung là chưa được tiêm chủng", bà cho hay.

Theo bà Jutard-Bourreau, bệnh nhân và người thân của họ đến bệnh viện tư Raffles vì các cơ sở y tế địa phương đã "quá tải" và vì họ muốn mua Paxlovid, loại thuốc điều trị Covid-19 do Pfizer sản xuất. Nhiều bệnh viện, trong đó có Raffles, đang cạn kiệt loại thuốc này.

"Họ muốn dùng thuốc này thay thế vaccine, nhưng quan niệm như vậy không đúng", bà nói, thêm rằng có những tiêu chí nghiêm ngặt để bác sĩ kê đơn Paxlovid cho bệnh nhân.

Jutard-Bourreau, giống như Bernstein, đã làm việc ở Trung Quốc được khoảng một thập kỷ, lo ngại rằng điều tồi tệ nhất của làn sóng này ở Bắc Kinh vẫn chưa đến.

Ở những nơi khác tại Trung Quốc, các nhân viên y tế nói nguồn nhân lực có nơi đã "căng như dây đàn", do số lượng nhân viên mắc Covid-19 và đổ bệnh rất cao. Một y tá họ Wang ở thành phố Tây An cho biết 45 trong số 51 y tá ở khoa của cô và tất cả nhân viên trong khoa cấp cứu đã nhiễm virus gần đây.

"Rất nhiều đồng nghiệp của tôi mắc Covid-19", y tá 22 tuổi nói. "Hầu như tất cả bác sĩ đều nhiễm virus".

Wang và các y tá tại những bệnh viện khác cho biết họ được yêu cầu đi trực ở bệnh viện cả khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và bị sốt nhẹ.

Jiang, y tá 29 tuổi tại khoa tâm thần một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, cho biết số nhân viên khoa cô đi làm đã giảm hơn 50%, khiến khoa phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới. Jiang đang làm việc theo ca hơn 16 giờ liên tục.

Các bác sĩ lo lắng nhất về tình trạng của người già. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 90% dân số nước này đã được tiêm chủng, nhưng tỷ lệ ở người trên 80 tuổi là khoảng 66,4%, ở người trên 60 tuổi là 86,6%. Theo dữ liệu dân cư năm 2021, Trung Quốc có 191 triệu người trên 65 tuổi.

NHC ngày 29/11 đã phát động chiến dịch "gõ cửa từng nhà" để vận động tiêm chủng cho người cao tuổi. Các chuyên gia y tế nước này cho rằng đây là yếu tố quan trọng để tránh một cuộc khủng hoảng y tế.

NHC gần đây ghi nhận các bệnh viện đang tăng số lượng giường ICU lên khoảng 10 giường trên 100.000 dân. Một tháng trước đó, tỷ lệ này là chưa đến 4 giường trên 100.000 dân. Cơ quan này cũng công bố 6 ca tử vong mới do Covid-19 trong tháng 12, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở nước này lên 5.241.

NHC chưa bình luận về chia sẻ của các bác sĩ với Reuters.

Tính đến ngày 25/12, Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 ngày thứ sáu liên tiếp. NHC chỉ đưa những bệnh nhân tử vong vì bệnh viêm phổi và suy hô hấp do Covid-19 vào dữ liệu thống kê số người chết do đại dịch.

