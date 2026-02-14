Bác sĩ Harvard chỉ cách đẩy lùi gan nhiễm mỡ không cần dùng thuốc

MỹTiến sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa và gan mật từ Đại học Harvard, khẳng định việc kết hợp thói quen uống cà phê cùng chế độ ăn ưu tiên thực vật giúp đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

Theo tiến sĩ Saurabh Sethi, bản chất của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng mỡ thừa tích tụ quá mức trong gan mà nguyên nhân sâu xa thường xuất phát từ chứng kháng insulin (hiện tượng cơ thể kém hấp thụ và chuyển hóa đường). Phác đồ điều trị chuẩn cho bệnh gan nhiễm mỡ là giảm cân, với mục tiêu giảm từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần, hướng tới tổng mức giảm tối thiểu 10% trọng lượng cơ thể, kết hợp kiêng tuyệt đối rượu bia.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và một số loại dầu thực vật có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chuyên gia với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm lâm sàng cho biết việc tiêu thụ carbohydrate tinh chế có mối liên hệ mật thiết với gan nhiễm mỡ, đồng thời khuyến cáo người dân cần đặc biệt kiểm soát nhóm thực phẩm này trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa: Sparsh Hospital

Theo chuyên gia, việc uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, thậm chí làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Ông khuyến nghị giới hạn lượng cà phê 1-2 ly mỗi ngày và nên uống ly cuối cùng ít nhất 6 tiếng trước khi đi ngủ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ông cho biết vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng làm giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa, ngăn chặn viêm nhiễm và hạn chế quá trình xơ hóa gan. Để bổ sung nguồn dưỡng chất này, người bệnh nên tăng cường các loại thực phẩm như hạt, ngũ cốc và rau xanh vào thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt vitamin D cũng được xác định có liên quan mật thiết đến tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ; nguy cơ mắc bệnh sẽ gia tăng khi nồng độ vitamin D trong cơ thể sụt giảm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ sung vitamin D từ các thực phẩm như cá béo và nấm có thể cải thiện đáng kể chức năng gan.

Việc duy trì chế độ ăn ưu tiên thực phẩm nguồn gốc thực vật có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tiến sĩ Saurabh Sethi nhấn mạnh các loại rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt là những lựa chọn vàng cho sức khỏe; trái lại, đồ uống có đường và ngũ cốc tinh chế lại chính là những tác nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ mắc căn bệnh này.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào đã được chứng minh là có khả năng giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ, đồng thời cải thiện các chỉ số chuyển hóa của cơ thể. Tiến sĩ Sethi cũng khuyên thận trọng đối với chế độ ăn Keto, vì những bằng chứng về tác động của nó đối với sức khỏe gan hiện vẫn chưa đồng nhất và chưa được khuyến nghị cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ.

Ông Sethi cho hay luôn khuyến khích bệnh nhân gan nhiễm mỡ áp dụng chế độ ăn ưu tiên thực vật, tiêu biểu là thực đơn Địa Trung Hải. Để duy trì sức khỏe lá gan, người bệnh không nhất thiết phải ăn chay hoàn toàn, quan trọng là ưu tiên các nguồn đạm chất lượng cao như đậu phụ, đậu nành và ngũ cốc nguyên hạt. Sự thay đổi lối sống bền vững này, kết hợp thói quen sử dụng cà phê hợp lý, chính là "chìa khóa" giúp bảo vệ gan khỏe mạnh mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc điều trị.

Bình Minh (Theo Health 2.0)