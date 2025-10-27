Bác sĩ hai viện cứu sống người phụ nữ ngừng tim

TP HCMNgười phụ nữ 69 tuổi ngừng tim khi đang trên đường đi khám bệnh, được cứu sống nhờ quy trình E-CPR liên viện giữa hai bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Nhân dân Gia Định.

Sáng 27/10, trên đường đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, người phụ nữ bất ngờ ngừng thở, mất ý thức khi xe chỉ còn cách bệnh viện vài phút. Trước đó, bà có biểu hiện tiêu chảy và nôn ói trong một ngày. Khi được đưa đến Khoa Cấp cứu, bác sĩ xác định bệnh nhân ngừng tim, không bắt được mạch, huyết áp bằng 0.

Sau 15 phút ép tim và bóp bóng qua nội khí quản nhưng tuần hoàn vẫn chưa được khôi phục, êkíp nhận định khả năng ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp và kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là hình thức báo động đỏ liên viện đặc thù, cho phép phối hợp hồi sức ngừng tim - ngừng thở bằng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động (ECMO di động), mô hình tiên tiến hiện chỉ có tại các trung tâm hồi sức hiện đại.

Khoảng 15 phút sau kích hoạt, kíp ECMO lưu động của Bệnh viện Nhân dân Gia Định có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, phối hợp tiếp tục hồi sức và thiết lập hệ thống V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể). Sau khoảng 15 phút, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân dần hồi phục.

Kíp ECMO của BV Nhân dân Gia Định phối hợp kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiến hành kỹ thuật E-PCR, sáng 27/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người bệnh sau đó được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục hồi sức chuyên sâu. Tại đây, kết quả chụp mạch vành khẩn cấp cho thấy nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải - nguyên nhân chính dẫn đến ngừng tim trước nhập viện. Bệnh nhân được đặt stent mạch vành và duy trì ECMO hỗ trợ tuần hoàn. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tim mạch.

Theo các chuyên gia, tái lập tuần hoàn sớm bằng kỹ thuật V-A ECMO giúp rút ngắn thời gian ngừng tuần hoàn, bảo vệ não và hạn chế suy đa cơ quan sau ngừng tim kéo dài. Tháng 4/2025, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức họp Hội đồng chuyên gia để hoàn thiện quy trình E-CPR do Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết, đây là trường hợp đầu tiên triển khai E-CPR ngoại viện có phối hợp giữa hai bệnh viện. Mô hình này thể hiện khả năng ứng phó nhanh, phối hợp đồng bộ và hiệu quả, mở ra cơ hội sống còn cho những bệnh nhân ngừng tim - nhóm vốn có tỷ lệ tử vong rất cao.

Theo ông Thượng, việc triển khai quy trình E-CPR không chỉ góp phần cứu sống thêm nhiều bệnh nhân, mà còn khẳng định vị thế TP HCM là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển cấp cứu chuyên sâu của ngành y tế thành phố.

Đa khoa Sài Gòn là bệnh viện hạng hai, một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất TP HCM, nằm trong khu tứ giác Bến Thành, chủ yếu tiếp nhận cấp cứu cho người dân và du khách khu trung tâm thành phố. Theo quyết định của UBND TP HCM, toàn bộ cơ sở sẽ được chuyển nguyên trạng sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026.

Từ tháng 6/2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai Phòng khám vệ tinh tại Đa khoa Sài Gòn, mở đầu mô hình hợp tác chuyên môn toàn diện. Các phòng khám chuyên khoa do bác sĩ đầu ngành của Gia Định phụ trách, phối hợp chuyển tuyến, công nhận kết quả cận lâm sàng và tích hợp thanh toán bảo hiểm y tế, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Lê Phương