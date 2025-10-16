TP HCM sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Nhân dân Gia Định

UBND TP HCM quyết định sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026, khép lại chặng đường hơn một thế kỷ và mở ra kỳ vọng mới cho ngành y tế thành phố.

Theo quyết định ban hành ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động từ đầu năm 2026, trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Bệnh viện Nhân dân Gia Định; con dấu được thu hồi theo quy định.

UBND TP HCM yêu cầu trong quá trình bàn giao, mọi hoạt động khám chữa bệnh tại hai bệnh viện phải được duy trì xuyên suốt, không gián đoạn, bảo đảm ổn định hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân liên tục. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện công tác tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời khó khăn của viên chức, người lao động; đồng thời sắp xếp khoa phòng, bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới sau khi sáp nhập.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn là một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất của TP HCM, khởi đầu từ một phòng khám năm 1914, sau đó mang tên Polyclinique Dejean de la Batie (1939), Bệnh viện Sài Gòn (1955) và đến năm 1985 chính thức trở thành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Đây là bệnh viện nằm trọn trong khu vực tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành và chiếm giữ vị trí đắc địa "cái rốn" của TP HCM.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: Minh Toàn

Hiện đây là bệnh viện hạng 2, thuộc Sở Y tế TP HCM. Do địa thế trung tâm thành phố, nơi thu hút lượng lớn khách du lịch và các điểm công cộng trọng yếu như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát thành phố, ga trung tâm metro..., bệnh viện tiếp nhận chủ yếu bệnh nhân cấp cứu, phần lớn là khách du lịch nước ngoài.

Những năm qua, bệnh viện gặp khó thời gian dài do nằm trong khu vực thi công tuyến metro số 1, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, khiến nguồn thu rất khó khăn. Ngoài ra, trước đây bệnh viện nằm trong kế hoạch di dời sang vị trí khác theo đề án BT của thành phố nên tâm lý nhân viên chưa ổn định. Những bất lợi trên dần được giải quyết, song vẫn còn một số vướng mắc như thiếu kinh phí đầu tư, trang thiết bị y tế, nhân sự...

Hồi tháng 6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khai trương Phòng khám vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khởi đầu mô hình hợp tác chuyên môn toàn diện giữa hai nơi. Bệnh viện được Sở Y tế TP HCM định hướng phát triển chuyên sâu về cấp cứu, du lịch y tế.

Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa hạng một, thuộc Sở Y tế TP HCM. Theo kết quả xếp hạng chất lượng năm 2025 do Sở công bố hồi tháng 7, đơn vị này đứng thứ hai trong số 165 bệnh viện được đánh giá.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám bệnh ở phòng khám vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: Minh Toàn

Lê Phương