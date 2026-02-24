Bác sĩ gợi ý thực đơn giúp 'thải độc' cơ thể sau Tết

Bác sĩ Phan Thái Tân, chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân, gợi ý thực đơn để detox, thanh lọc cơ thể sau khi ăn nhiều thực phẩm giàu calo ngày Tết.

Để thải độc, làm sạch hệ tiêu hóa sau Tết, mọi người có thể áp dụng thực đơn sau, theo bác sĩ Tân:

Bữa sáng (7-9h) Bữa trưa (11-13h) Bữa nhẹ (15-16h) Bữa tối (18-20h) Thức uống cả ngày Ngày khởi động 1 Salad rau củ - Gà xé trộn gỏi - Canh cải nấu gừng và nước luộc gà - Diêm mạch luộc Trái cây - Súp cần tây - Rau củ ngũ sắc Thức uống thảo mộc không caffein Ngày khởi động 2 Salad cá hồi Cá điêu hồng hấp nấm mèo bánh cuốn tráng Trái cây Súp nấm cà rốt khoai lang Thức uống thảo mộc không caffein Ngày detox 1 Shake protein thực vật + cải bó xôi + cải kale - Gà hầm thuốc bắc - Canh bó xôi nấu rơm - Nước ép ổi Nước ép ổi Cháo dưỡng sinh Trà thảo mộc không caffein Ngày detox 2 Salad rau củ - Đĩa rau củ hấp luộc - Nước kombucha dâu tây 1/2 quả bơ Canh rong biển đậu hủ Trà thảo mộc không caffein Ngày detox 3 Bún nưa rau củ - Cá kho gừng - Canh cà chua trứng - Đọt su luộc chấm nước mắm tỏi - Nước kefir táo Trái cây - Cá kho gừng - Canh cà chua trứng - Đọt su luộc chấm tương tamari Trà thảo mộc không caffein Ngày detox 4 - Cá hồi áp chảo - Rong nho - Rau củ luộc ngũ sắc - Nước sốt hương thảo - Nấm bào ngư xào nén - Canh chua cá bớp chấm nước mắm tỏi ớt - Nước whey lên men Trái cây - Canh chua cá bớp chấm tỏi ớt - Đậu hà lan chấm nước tương tamari Thức uống thảo mộc không caffein Ngày detox 5 - Nấm mỡ xào tỏi , dầu dừa - Rau quả luộc ngũ sắc - Cá thu kho cà chua - Canh mướp rau đay - Salad kale, bồ công anh chanh dây - Nước ép lựu Nước ép lựu - Cá thu kho cà chua - Canh mướp rau đay - Đậu luộc chấm tương Thức uống thảo mộc không caffein Ngày detox 6 Bún nưa xào ngũ sắc - Ếch xào lăn - Bún nưa + canh gà lá giang - Đậu bắp luộc chấm chao - Bia gừng thủ công Nho - Cải thảo luộc - Trứng luộc lòng đảo, nước mắm - Bún nưa + canh gà lá giang Trà thảo mộc không caffein Ngày detox 7 - Trứng luộc lòng đào - Rau củ (cải bó xôi, cà rốt) - Mực xào ngũ sắc - Canh rau muống nấu hến - Nước ép cam cà rốt. Nước ép cam cà rốt Súp gà rau củ Trà thảo mộc không caffein

Trứng luộc lòng đào là một trong những món ăn có thể giúp detox cơ thể sau Tết. Ảnh: Bùi Thủy

Theo bác sĩ Tân, để đốt mỡ hiệu quả vào buổi sáng, bạn có thể áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 hoặc thực đơn loại bỏ hoàn toàn tinh bột (chỉ tiêu thụ đạm và chất xơ).

Với phương pháp 16:8, người thực hiện gói gọn việc ăn uống trong 8 tiếng và nhịn suốt 16 tiếng còn lại. Cơ chế này kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ giảm cân và giảm căng thẳng cho cơ thể.

Đối với bữa tối, chuyên gia khuyến nghị luôn bổ sung một tô canh hoặc súp nóng. Món ăn này giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các bữa phụ trong ngày là không bắt buộc nếu bạn không thực sự thấy đói.

Trong thực đơn bổ trợ, các món hầm thuốc bắc được đánh giá cao về khả năng thải độc. Bên cạnh đó, đồ uống lên men (kombucha, kefir, bia gừng) giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, còn trà thảo mộc (hoa cúc, lavender, bạc hà) là liệu pháp tự nhiên để giảm stress.

Nhìn chung, mâm cơm thuần Việt hoàn toàn phù hợp để detox nếu tuân thủ nguyên tắc: chế biến nhạt và cắt giảm tinh bột. Bác sĩ gợi ý bún nưa là giải pháp thay thế lý tưởng khi bạn thèm các món sợi truyền thống.

Mỹ Ý