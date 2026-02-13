Bác sĩ gợi ý 10 bài thuốc giải rượu hiệu quả từ thảo dược

Để giảm bớt cảm giác khó chịu khi say rượu, người dân có thể áp dụng các bài thuốc từ rau củ quanh vườn như quýt,

BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, cho biết tình trạng say xuất hiện khi cơ thể tiêu thụ lượng cồn vượt quá khả năng dung nạp. Ngưỡng say của mỗi người là khác nhau: có người chỉ cần một ly đã xuất hiện di chứng, nhưng có người có thể uống tới cả lít.

Những ai dễ "gục" trên bàn nhậu?

Mức độ say phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhóm đối tượng dễ say bao gồm: phụ nữ, trẻ em nhẹ cân, người đang mệt mỏi, người uống lần đầu hoặc hệ số oxy hóa cồn thấp.

Đặc biệt, cách uống cũng quyết định tốc độ say. Rượu pha nước ngọt, nước có ga sẽ khiến cồn hấp thụ nhanh hơn. Các loại rượu mạnh, rượu kém chất lượng chứa độc chất, hoặc uống khi bụng đói là "con đường ngắn nhất" dẫn đến ngộ độc.

Dấu hiệu điển hình của cơn say

Một người say rượu thường đối mặt với hàng loạt triệu chứng:

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, giảm tập trung, dễ xúc động, tính tình thay đổi, mệt mỏi, buồn ngủ.

Thể chất: Nhức mỏi cơ bắp, da mặt và toàn thân đỏ ửng, hơi thở mùi cồn, tăng tiết nước bọt.

Tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa.

Tim mạch: Nhịp tim tăng nhanh, sợ tiếng ồn và ánh sáng.

Thông thường, các di chứng này sẽ tự biến mất. Tuy nhiên, nếu lạm dụng lâu dài, khí huyết bị nhiễm độc, gây hại trực tiếp đến tâm, can, tỳ, vị, thận.

Ăn quýt hoặc uống nước ép quýt/dưa hấu giúp thanh nhiệt, giải độc cồn rất nhanh. Ảnh: Phong Vinh

10 bài thuốc giải rượu hiệu quả từ thảo dược

Để giảm nhanh các triệu chứng khó chịu, Y học cổ truyền gợi ý một số phương pháp đơn giản:

Trái cây tươi: Ăn quýt hoặc uống nước ép quýt/dưa hấu giúp thanh nhiệt, giải độc cồn rất nhanh.

Lá dong: Giã nát 100-200 g lá dong vắt lấy nước cốt. Cơn say có thể dịu đi sau khoảng 20 phút.

Hoa sắn dây: Giã nát 30-50 g hoa tươi, thêm nước, vắt lấy nước cốt uống.

Rau má: 100g rau má tươi giã nhỏ, pha thêm nước chanh và một chút muối.

Củ địa liền: Giã nhỏ củ tươi, ép lấy 100 ml nước cốt uống một lần.

Lá cây kiến cò (Bạch hạc): 50 g lá tươi giã nát, hòa với 200 ml nước chín, lọc lấy nước trong.

Rễ cỏ tranh: 100g rễ tươi giã nhuyễn, pha với nước chín và đường cát.

Chanh tươi: Vắt nước uống hoặc thái lát mỏng ăn cả quả.

Trần bì (vỏ quýt khô): 30 g sao thơm phối hợp cùng 2 quả mơ chua sắc nước uống. Thêm gừng tươi để tăng hiệu quả.

Trà đặc: Hãm trà búp với quất hoặc cà rốt, vỏ bí xanh để uống.

Quy tắc "vàng" sau khi uống rượu

Để hồi phục nhanh, bác sĩ khuyên người dân cần thực hiện 3 việc:

Bù nước: Rượu gây mất nước nghiêm trọng qua đường tiểu. Uống nhiều nước lọc là cách đơn giản nhất để giảm mệt mỏi.

Ăn đầy đủ: Nên ăn lót dạ trước và sau khi uống để tránh hạ đường huyết và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Ngủ đủ giấc: Nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh giúp cơ thể tái tạo năng lượng.

Cảnh báo nguy hiểm

Cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu có dấu hiệu: Khó thở, da niêm mạc nhợt nhạt hoặc tím tái, lơ mơ, hôn mê, co giật hoặc nôn mửa quá nhiều lần.

Lưu ý để nhậu an toàn

Để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên uống từ từ để gan kịp oxy hóa cồn. Tuyệt đối không uống rượu khi đang dùng thuốc Aspirin (nguy cơ chảy máu dạ dày) hoặc dùng chung với Caffeine (tăng nguy cơ ngộ độc và tử vong).

Trong bữa tiệc, nên ăn nhiều rau xanh và thực phẩm giàu protein để làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu.

Mỹ Ý