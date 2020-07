Bác sĩ Chợ Rẫy mang máy ECMO ra Đà Nẵng điều trị ca nghi nhiễm

TP HCMBa bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, ra Đà Nẵng chiều 24/7, hỗ trợ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm nCoV trở nặng.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ba bác sĩ thược lực lượng tinh nhuệ nhất của Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), gồm có bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa, bác sĩ Ngô Việt Anh, điều dưỡng Nguyễn Văn Hải. Họ mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, trong đó có máy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Ê kip sẽ trực tiếp tham gia hội chẩn và chuẩn bị các phương án điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm nCoV đang diễn tiến nặng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Linh, bác sĩ Anh và điều dưỡng Hải đều dày dặn kinh nghiệm hồi sức cấp cứu. Họ đã từng tham gia vận chuyển bệnh nhân phi công Anh từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM về Bệnh viện Chợ Rẫy hồi tháng 5 và điều trị trong suốt 50 ngày, giúp bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.

Chợ Rẫy cũng là bệnh viện điều trị thành công hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam - là hai bố con người Trung Quốc, hồi tháng 2.

Ngay từ đầu đại dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập đội bác sĩ cơ động tinh nhuệ sẵn sàng lên đường hỗ trợ các bệnh viện địa phương khác điều trị bệnh nhân Covid-19, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chống lây nhiễm rộng. Đến nay các bác sĩ Chợ Rẫy luôn có mặt ngay ở những điểm nóng chống dịch, như Bình Thuận hồi tháng 3 phát sinh ổ dịch với hơn 10 ca lây nhiễm từ "bệnh nhân 34", Tây Ninh lúc phát hiện hai ca nhiễm vào tháng 3; Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận hàng chục ca dương tính từ nước ngoài về tháng 6...

Nhóm bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và máy ECMO đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm trở nặng. Bác sĩ Linh đứng ở bìa trái. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhân nghi nhiễm ở Đà Nẵng ngày 24/7 trở nặng, viêm phổi cấp tính, dấu hiệu nặng, diễn biến nhanh, phải thở máy. Ông từng mổ u ở trung thất (khu vực lồng ngực bao gồm các cơ quan nội tạng trừ phổi). Sáng 25/7, Bộ Y tế chưa ghi nhận người này có nhiễm nCoV hay không, chờ kết quả xét nghiệm lần 5 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, dự kiến có trong hôm nay.

Bộ Y tế huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong. Hiện chưa khẳng định người này dương tính nCoV, tuy nhiên Bộ Y tế xác định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như ca nhiễm.

Bộ cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm. Chính quyền TP Đà Nẵng lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần, những địa điểm người này đến để khoanh vùng, cách ly. Nhà, Bệnh viện C, Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đà Nẵng nơi ông ta đến khám và điều trị, đã phun hóa chất khử khuẩn.

Người đàn ông nghi nhiễm nCoV, 57 tuổi, thường trú tại đường Khánh An 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Theo điều tra dịch tễ, ông chỉ ở địa phương trong một tháng qua. Ngày 7/7, ông tới Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn thăm mẹ ốm. Ngày 16/6, ông ở tầng 3, khoa Can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc mẹ. Ngày 17/7, ông về nhà, khởi phát ho sốt. Ngày 18/8, ông đi ăn tiệc cưới ở quận Hải Châu. Ngày 20/7, bệnh nhân tới khám ở Bệnh viện C Đà Nẵng, xét nghiệm sàng lọc ban đầu kết quả dương tính nCoV, cách ly điều trị ngay. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm lần 5 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người này vẫn là ca nghi nhiễm. 102 người tiếp xúc gần với ông ta cũng được cách ly, mẫu xét nghiệm lần một đều âm tính.

Thư Anh