Bác sĩ chỉ ra cách ăn uống giúp kéo dài tuổi thọ

Silvio Garattini, nhà dược học nổi tiếng người Italy, nhận định việc tiêu thụ ít thực phẩm có thể là chìa khóa để thêm nhiều năm sống khỏe mạnh.

Silvio Garattini - bác sĩ chuyên khoa ung thư kiêm nhà dược học 97 tuổi, duy trì quan điểm rằng việc tiêu thụ ít thực phẩm hơn có thể là yếu tố nền tảng để sống lâu và giữ được sức khỏe trong giai đoạn sau của cuộc đời. Ông là người sáng lập Viện Nghiên cứu Dược lý Mario Negri tại Bergamo và đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu về bệnh tật cũng như quá trình lão hóa, mang lại trọng lượng lớn cho những quan điểm của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Men's Health, ông giải thích: "Nếu bạn ăn ít đi 30%, bạn sẽ sống thọ hơn 20%". Ông nhấn mạnh việc hạn chế calo là yếu tố cốt lõi để kéo dài sự sống. Theo ông, những lựa chọn lối sống tích cực không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế, bởi nhiều bệnh mãn tính hiện nay đều liên quan đến chế độ dinh dưỡng kém và lối sống ít vận động.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn uống không khoa học là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, chủ yếu thông qua các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Bác sĩ Garattini ủng hộ nhiệt thành chế độ ăn Địa Trung Hải. Ảnh: Fatherly

Ăn đa dạng nhưng phải điều độ

Về thói quen ăn uống cá nhân, bác sĩ Garattini tuân thủ những gì mà các nghiên cứu sâu rộng đã chứng minh: duy trì một chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất đa dạng và tránh dư thừa.

"Đa dạng nghĩa là ăn một chút của mọi thứ để nhận được các vi chất và dưỡng chất đa lượng mà chúng ta cần", ông giải thích. Các bằng chứng khoa học cũng chỉ ra rằng sự đa dạng trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, ông khẳng định sự điều độ cũng quan trọng không kém. Tạp chí Ageing Research Reviews cho biết việc hạn chế calo (nhưng không để suy dinh dưỡng) đã được chứng minh là cải thiện các chỉ số lão hóa và kéo dài tuổi thọ ở nhiều loài động vật, và hiện đang được nghiên cứu trên con người.

Bác sĩ Garattini cũng là người ủng hộ nhiệt thành chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá; đồng thời hạn chế thịt đỏ và chất béo bão hòa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải thường có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và có khả năng sống thọ hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên The British Journal of Nutrition cũng phát hiện ra rằng, mọi người càng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn này, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào càng thấp.

Quan trọng là "ăn ít", không phải "ăn khi nào"

Bất chấp những xu hướng như nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) đang thịnh hành, Garattini khẳng định vấn đề không nằm ở thời điểm bạn ăn, mà là tổng lượng tiêu thụ của bạn.

"Một số nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt giữa những người ăn uống thoải mái và những người chờ đợi 10 đến 12 tiếng giữa các bữa ăn", ông chia sẻ với các phóng viên và nói thêm: "Điều quan trọng nhất là ăn ít".

Dù bạn thích ăn ba bữa hay năm bữa một ngày, thông điệp cốt lõi vẫn là sự điều độ và chất lượng dinh dưỡng, chứ không phải thời gian dùng bữa. Như Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã lưu ý, tiêu thụ một chế độ ăn cân bằng và kiểm soát lượng calo nạp vào là những phương pháp đã được chứng minh để giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Mỹ Ý (Theo Express)