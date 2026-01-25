Bác sĩ chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi dễ bị phớt lờ

Ung thư phổi có thể phát hiện sớm qua 5 dấu hiệu: ho kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc lưng, khàn tiếng và sụt cân đột ngột.

Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt ở người cao tuổi. Do các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, bệnh dễ bị bỏ qua dẫn đến chẩn đoán muộn, làm giảm đáng kể cơ hội sống sót. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu, dù là nhỏ nhất, chính là "chìa khóa" để điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Indoo Ammbulkar, chuyên gia ung thư nội khoa tại Trung tâm Ung thư HCG (Ấn Độ), nhấn mạnh: "Khi được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn và các triệu chứng có thể được kiểm soát ít ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể nhất".

Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo mà bạn không bao giờ được phớt lờ:

Ho kéo dài hoặc thay đổi tính chất cơn ho

Ho là tình trạng phổ biến, nhưng một cơn ho kéo dài không rõ lý do là dấu hiệu nguy hiểm. Bác sĩ Ammbulkar cho biết nếu cơn ho kéo dài hơn 2-3 tuần, đó có thể là chỉ dấu của một vấn đề nghiêm trọng.

Theo dữ liệu từ Cancer Research UK, khoảng 0,2% những người bị ho mạn tính trên 3 tuần được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Hãy đặc biệt lưu ý nếu cơn ho kèm theo đờm hoặc trở nên đau đớn hơn.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh: Johnson & Johnson

Thở dốc hoặc khò khè

Nếu bạn cảm thấy hụt hơi khi thực hiện những hoạt động vốn dĩ rất nhẹ nhàng như leo cầu thang, hãy cẩn trọng. Các khối u phổi có thể gây tắc nghẽn đường thở hoặc gây viêm phổi, dẫn đến khó thở. Bác sĩ Rashmi Tarachandani cảnh báo bất kỳ sự thay đổi nào trong nhịp thở cũng cần được thăm khám y tế ngay lập tức để xác định xem phổi có đang bị tắc nghẽn hay tổn thương hay không.

Đau nhức cơ thể (ngực, lưng, vai)

Những cơn đau mạn tính ở vùng ngực, lưng hoặc vai thường bị nhầm lẫn với dấu hiệu của tuổi già hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, khi khối u phát triển, các hạch bạch huyết có thể sưng to hoặc tế bào ung thư xâm lấn sang các mô lân cận gây đau đớn. Bác sĩ Tarachandani lưu ý nếu cơn đau gia tăng, đặc biệt là vào ban đêm, đó là tín hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cần được kiểm soát y tế khẩn cấp.

Khàn tiếng kéo dài

Một sự thay đổi trong giọng nói mà không phải do cảm lạnh hay la hét quá mức là một "hồi chuông báo động". Khối u phổi có thể chèn ép các dây thần kinh điều khiển dây thanh quản. Nếu tình trạng khàn đặc tiếng kéo dài, bạn cần đi nội soi hoặc kiểm tra phổi ngay để loại trừ các vấn đề nghiêm trọng.

Sụt cân đột ngột

Sụt cân không rõ nguyên nhân (giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong thời gian ngắn) là dấu hiệu chung của nhiều bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư phổi. Bác sĩ Ammbulkar giải thích: "Tế bào ung thư có thể làm thay đổi quá trình trao đổi chất và cách cơ thể sử dụng năng lượng, dẫn đến tình trạng tiêu hao cân nặng mà bạn không thể giải thích được bằng chế độ ăn hay tập luyện".

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc ung thư phổi, nhưng các chuyên gia khuyến cáo những nhóm sau cần thực hiện tầm soát định kỳ:

- Người trong độ tuổi từ 55 đến 74.

- Người đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.

- Người có tiền sử hút thuốc nặng.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)