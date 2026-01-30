Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen đơn giản giúp trái tim khỏe

Bác sĩ khuyên ưu tiên 3 việc hàng ngày bảo vệ tim gồm ngủ đủ 7 giờ, vận động thường xuyên và kiểm soát sức khỏe chuyển hóa.

Bệnh tim mạch không phải là một tình trạng khẩn cấp xảy ra sau một đêm, mà là một tiến trình lặng lẽ kéo dài hơn một thế kỷ qua, chiếm tỷ lệ 1/3 số ca tử vong toàn cầu. Để đẩy lùi "kẻ sát nhân thầm lặng" này, chìa khóa không nằm ở những biện pháp cực đoan mà ở sự nhất quán của 3 thói quen mỗi ngày.

Bác sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên ngành can thiệp tim mạch, Nam California, Mỹ, chia sẻ ông từng tin rằng chỉ số xét nghiệm đẹp nghĩa là an toàn. Nhưng thực tế, nhiều bệnh nhân "làm đúng sách vở" vẫn mắc bệnh. Điều đó chứng tỏ các con số khô khan không nói lên tất cả – lối sống nhất quán mới là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Dưới đây là 3 ưu tiên hàng ngày mà bác sĩ Bhojraj thực hiện để bảo vệ trái tim:

Ưu tiên giấc ngủ (ít nhất 7 giờ mỗi ngày)

Nhiều người coi thường giấc ngủ, nhưng bác sĩ Bhojraj khẳng định đây là yếu tố hàng đầu trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Ngủ không đủ giấc khiến huyết áp luôn ở mức cao, thúc đẩy tình trạng viêm hệ thống và làm gia tăng các hormone căng thẳng (cortisol).

Hãy đảm bảo ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để cơ thể có thời gian phục hồi và điều chỉnh các chỉ số sinh học về mức an toàn.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp trái tim khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Nguyễn Đông

Vận động thường xuyên

Trái tim về bản chất là một khối cơ, và giống như bất kỳ khối cơ nào khác, nó sẽ yếu đi nhanh chóng nếu không được sử dụng thường xuyên.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp trái tim khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tim theo thời gian.

Đừng coi vận động là một cực hình, hãy coi đó là cách "tập thể dục" cho bộ máy bơm máu quan trọng nhất của cơ thể.

Kiểm soát sức khỏe chuyển hóa

Sức khỏe chuyển hóa và sức khỏe tim mạch có mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời. Khi một bên suy yếu, bên kia sẽ tích tụ tổn thương, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật một cách nhanh chóng.

Tình trạng kháng insulin âm thầm phá hủy các mạch máu từ rất lâu trước khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện.

Thay vì chỉ theo dõi các con số trên giấy xét nghiệm, hãy chú trọng vào việc cơ thể bạn cảm thấy khỏe khoắn, minh mẫn và tràn đầy năng lượng ra sao.

Bác sĩ Bhojraj kết luận rằng ông đã ngừng chạy theo những phương pháp cực đoan mà tập trung vào những điều cơ bản nhất. Sức khỏe tim mạch thực sự nằm ở sự dẻo dai của cơ thể và tính kỷ luật trong các thói quen hằng ngày.

Bệnh tim mạch có thể đã âm thầm tiến triển trong cơ thể bạn từ nhiều năm trước. Việc thay đổi lối sống ngay hôm nay chính là cách bạn tự viết lại bản tin sức khỏe cho chính mình trong tương lai.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)