Bác sĩ chỉ ra 2 thực phẩm giúp 'thông suốt' mạch máu

Một bác sĩ thận học chia sẻ trường hợp bệnh nhân cải thiện độ dày thành mạch và dứt hẳn cơn chóng mặt nhờ bổ sung tỏi đen, hành tây vào thực đơn hàng ngày.

Theo chia sẻ của bác sĩ Giang Thủ Sơn (Jiang Shoushan) - chuyên gia Thận học nổi tiếng tại Đài Loan trong chương trình "Sống khỏe mỗi ngày", ông từng tiếp nhận một bệnh nhân bị chóng mặt mãn tính. Sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo độ dày lớp nội mạc - trung mạc động mạch cảnh, bệnh nhân phát hiện bị hẹp động mạch cảnh, đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao trong tương lai.

Trước tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ thăm khám ban đầu đã chỉ định thực hiện thủ thuật đặt stent động mạch cảnh để khơi thông dòng máu. Tuy nhiên, bệnh nhân bày tỏ sự lo lắng cực độ về các biến chứng phẫu thuật.

Cụ thể, người này sợ rằng trong quá trình can thiệp, các mảng bám chất béo trong động mạch có thể bị bong ra, theo dòng máu di chuyển lên não và gây ra đột quỵ ngay trên bàn mổ. Bệnh nhân tự đặt câu hỏi: "Chỉ vì triệu chứng chóng mặt mà phải dùng đến biện pháp can thiệp xâm lấn mạnh (đặt stent) như vậy sao?"

Hiểu được tâm lý đó, bác sĩ Giang Thủ Sơn cho biết nếu chưa muốn thực hiện phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể thử cải thiện thông qua chế độ ăn uống. Ông khuyến nghị tăng cường tiêu thụ tỏi đen và hành tây.

Dẫn chứng từ một nghiên cứu đăng trên tạp chí chính thức của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) năm 2018, bác sĩ Giang nhấn mạnh các loại rau củ thuộc chi Hành (Allium) có khả năng cải thiện đáng kể độ dày thành động mạch cảnh.

Các loại rau củ thuộc chi Hành (Allium) có khả năng cải thiện đáng kể độ dày thành động mạch cảnh. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Tuân thủ lời khuyên này, bệnh nhân đã bắt đầu chế độ ăn:

Mỗi ngày: Ăn 1 củ tỏi đen.

Mỗi 2 ngày: Ăn nửa bát hành tây.

Kết quả sau một năm tái khám khiến nhiều người bất ngờ: Thành động mạch cảnh của bệnh nhân đã mỏng đi, tình trạng chóng mặt được cải thiện rõ rệt. Dù vẫn cần tái khám định kỳ để theo dõi sát sao, nhưng hiện tại bệnh nhân tạm thời không cần phải tiến hành đặt stent.

Phân tích sâu hơn về giá trị dinh dưỡng, bác sĩ Giang Thủ Sơn chỉ ra rằng hành tây là "siêu thực phẩm" cho hệ tim mạch:

Ít năng lượng, giàu khoáng chất: Trong 100g hành tây chỉ chứa 42 calo nhưng lại rất giàu kali - khoáng chất thiết yếu giúp kiểm soát huyết áp ổn định.

Hoạt chất Quercetin: Đây là thành phần "vàng" có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Quercetin không chỉ giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu mà còn có tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo, dù chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý mạch máu, người dân vẫn nên tham vấn ý kiến chuyên gia y tế để có phác đồ điều trị phù hợp nhất với tình trạng cá nhân.

Mỹ Ý (Theo HK01)