Bác sĩ chỉ cách 'sống sót' sau bữa rượu

Để tỉnh táo sau tiệc rượu, bác sĩ khuyên nên lót dạ trước để bảo vệ dạ dày, uống nhiều nước, vừa ăn vừa uống, không tắm hay vận động mạnh.

Dịp Tết, mọi người tham gia nhiều bữa tiệc tất niên, liên hoan. Người biết uống, uống cạn, "ngàn ly không say" thường được xem là hòa đồng, linh hoạt, được việc. Việc uống rượu dần chuyển từ tự nguyện sang nghĩa vụ xã giao. Bàn nhậu trở thành nơi thể hiện quyền lực khiến mọi người không thể từ chối, dù biết gây hại sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt, hướng dẫn cách "sống sót" sau bữa tiệc sống còn, như sau:

Lót dạ trước tiệc

Một trong những sai lầm lớn nhất là đi nhậu khi bụng đói. Dạ dày trống khiến rượu vừa vào đã thấm rất nhanh, lên thẳng máu, lên thẳng não, gan chưa kịp "làm nóng máy".

Việc ăn trước tiệc không chỉ để "đỡ say" mà còn để giảm xung lực rượu đổ vào hệ thần kinh và giấc ngủ. Khi dạ dày đã có thức ăn, tốc độ rượu xuống ruột non sẽ chậm lại, tốc độ hấp thu vào máu cũng chậm theo. Khi đã lót dạ kỹ, rượu vào cơ thể như một dòng chảy chậm hơn, ít tạo "sóng" hơn. Điều đó giúp gan đỡ bị quá tải, não đỡ bị "tấn công ồ ạt", giấc ngủ sau buổi tiệc cũng bớt bị phá nát.

Bạn có thể ăn một bát phở gà nhỏ, một bát bún cá, một suất cơm với ức gà hoặc cá, vài quả trứng luộc, một ly sữa, một hộp sữa chua, vài lát phô mai, một nắm nhỏ hạnh nhân, óc chó, một lát bánh mì.

Ăn nhiều hoa quả sau uống rượu để giảm cảm giác mệt mỏi, đau đầu. Ảnh: Bùi Thủy

Bù nước trong bữa tiệc

Một thói quen rất có ích là luôn giữ cốc nước bên cạnh. Cứ uống một chén rượu thì uống thêm vài ngụm nước. Trong lúc uống, bạn nên tranh thủ ăn nhiều, kéo giãn thời gian giữa các lần uống, để nồng độ cồn trong máu không vọt lên quá nhanh.

Nên tận dụng tối đa các món có nước trên bàn như canh rau, súp, lẩu, rau luộc, các loại salad, trái cây tráng miệng, tốt cho gan và dạ dày, giảm tình trạng mất nước, giảm đau đầu và mệt mỏi trong đêm.

Không nên pha rượu với nước có ga hoặc nước tăng lực. Một số nghiên cứu gợi ý nước có ga có thể làm rượu được hấp thu nhanh hơn ở một số người, tức là "lên nhanh" hơn, dù hiệu ứng không giống nhau cho tất cả. Caffeine và các chất kích thích trong nước tăng lực tạo ra cảm giác tỉnh táo giả, khiến người uống khó cảm nhận mức say thật và có xu hướng uống nhiều hơn, lâu hơn.

Nếu biết mình dễ bị mất ngủ sau khi uống, nên chủ động đặt ra một "giờ dừng". Ví dụ: quyết định rằng sau 21h30 sẽ không uống thêm rượu, chỉ uống nước. Điều này giúp cơ thể có ít nhất vài giờ trước khi đi ngủ để hạ bớt nồng độ cồn. Nhiều khuyến cáo về giấc ngủ gợi ý nên tránh uống rượu ít nhất 3–4 giờ trước giờ đi ngủ để giảm bớt tác động xấu lên kiến trúc giấc ngủ.

Nếu bạn đã uống đến mức phản xạ chậm, nói lắp, đi không vững, thì nên dừng uống để an toàn.

Nghỉ ngơi sau bữa tiệc

Sau bữa tiệc, bạn cần bù nước, không cần uống quá nhiều trong một lúc vì có thể gây buồn nôn. Hãy uống từng ngụm nhỏ liên tục. Nếu có nước dừa, có thể uống thêm để bù điện giải. Nước mật ong ấm hoặc nước gừng mật ong có thể dùng thêm để vừa ấm bụng, vừa dễ chịu.

Trước khi ngủ, nhiều người thích tắm nhanh bằng nước ấm. Cách này có thể giúp thư giãn, sạch mồ hôi, giảm mùi rượu, tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, bạn chỉ nên tắm khi còn tỉnh táo, đứng vững. Nếu vẫn choáng váng, bước đi loạng choạng, bạn chỉ nên rửa mặt, lau người, thay đồ, rồi nghỉ ngơi vì nhà tắm trơn trượt là nơi té ngã rất dễ xảy ra.

Tuyệt đối tránh tắm nước lạnh khi đang còn say hoặc mới uống nhiều rượu, vì lạnh đột ngột có thể gây co mạch, tăng gánh cho tim, dễ làm choáng.

Trong phòng ngủ, hãy tắt bớt đèn, hạn chế dùng điện thoại, tivi. Ánh sáng xanh từ màn hình và âm thanh ồn ào sẽ khiến não khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu cần, có thể mở một chút nhạc nhẹ, nhỏ, hoặc bật đèn ngủ rất mờ.

Khi nằm xuống, hãy dành vài phút cho hơi thở. Hít vào bằng mũi trong bốn giây, giữ một đến hai giây, sau đó thở ra từ từ trong sáu đến tám giây. Lặp lại khoảng mười đến hai mươi lần. Cách này giúp nhịp tim chậm lại, hệ thần kinh dần chuyển sang chế độ thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ.

Thùy An