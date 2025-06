Bác sĩ chỉ cách dùng điều hòa tốt cho sức khỏe

Để sử dụng máy lạnh an toàn, cần tránh vào phòng lạnh khi đang đổ mồ hôi, điều chỉnh 25-27 độ C, bổ sung nước, duy trì độ ẩm, và định kỳ tắt máy.

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3. cho biết cơ thể con người có khả năng thích nghi với nhiệt độ môi trường, thông qua quá trình điều nhiệt.

Khi di chuyển đột ngột giữa môi trường nóng ngoài trời vào phòng máy lạnh có nhiệt độ thấp hơn, hệ thần kinh tự chủ sẽ phải điều chỉnh liên tục, dễ gây ra các phản ứng như co mạch ngoại biên, giảm lưu thông máu, lạnh tay chân.

Khi vào phòng lạnh, mọi người thường run cơ để sinh nhiệt, gây mất năng lượng, mệt mỏi, tăng nguy cơ chuột rút và co cứng cơ.

Ở phòng lạnh còn tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và kích ứng niêm mạc do lạnh - khô. Dễ khởi phát các triệu chứng của viêm mũi vận mạch, viêm họng, viêm phế quản... Đồng thời gây mất cân bằng nội môi ở người có bệnh mạn tính. Người bị tăng huyết áp, bệnh mạch vành, hen suyễn có thể bị khởi phát triệu chứng khi thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Theo y học cổ truyền, khí hậu nóng ẩm khiến cơ thể dễ cảm nhiễm thử tà, thấp tà, gây hao tổn tân dịch. Khi ở trong phòng máy lạnh, "hàn khí" từ máy lạnh cũng có thể được xem như hàn tà trong y học cổ truyền khi gây bệnh, khiến cơ thể dễ bị cảm nhiễm, gây hao tổn chính khí, dễ gây ra các bệnh như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi cổ vai gáy do hàn tà xâm nhập...

Phải điều hòa giữa môi trường lạnh và môi trường tự nhiên bên ngoài là một áp lực đối với cơ thể, khiến hàn nhiệt tương xung, đi ngược với các phép dưỡng sinh thuận theo tự nhiên.

Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh không thấp hơn 25-27 độ C để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Mỹ Ý

Sử dụng máy lạnh thế nào tốt cho sức khỏe

Việc sử dụng máy điều hòa đã trở nên quen thuộc trong môi trường sống hiện đại. Để tránh ảnh hưởng lên sức khỏe, cần lưu ý tránh vào phòng lạnh khi cơ thể đang toát mồ hôi nhiều. Khi ra ngoài trời nóng, nên ở phòng đệm vài phút để thích nghi dần. Bổ sung nước đầy đủ và duy trì độ ẩm phòng.

Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh không thấp hơn 25-27 độ C. Không để nhiệt độ máy lạnh dưới 25 độ C khi trời quá nóng (cao hơn 35 độ C). Hạn chế chênh lệch nhiệt độ (7 độ C) giữa môi trường ngoài và trong phòng.

Đối với không gian kín, nên có khoảng thời gian trong ngày tắt máy lạnh để đón khí trời tự nhiên, cũng như nên định kỳ vệ sinh máy lạnh để loại bỏ bụi bẩn.

Người làm việc trong phòng lạnh liên tục, tùy theo thể trạng, nên hạn chế ăn uống các thực phẩm có tính hàn, hạn chế uống đá lạnh.

Trường hợp ngồi dưới máy điều hòa có hơi lạnh trực tiếp vào vùng cổ vai gáy, nên chủ động trang bị thêm áo khoác, khăn choàng mỏng, để tránh khí lạnh trực tiếp gây co cứng cơ vùng cổ vai.

Nên lưu ý thay đổi tư thế sau một thời gian làm việc nhất định, tự xoa bóp và vận động giúp khí hành tránh ứ trệ, đặc biệt trong môi trường lạnh.

Mỹ Ý