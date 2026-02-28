Bác sĩ chỉ 3 nhóm thực phẩm âm thầm 'hủy hoại' động mạch

Thịt chế biến sẵn, thịt đỏ nhiều mỡ, đồ ăn nhẹ đóng gói và đồ uống có đường là những thực phẩm nên tránh để duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

TS.BS Francesco Lo Monaco là chuyên gia tim mạch dự phòng, người sáng lập Phòng khám Tim mạch Quốc gia tại phố Harley (London). Ông cũng là tác giả của cuốn sách Heart Saviour (Cứu tinh của trái tim) - tác phẩm nhằm chứng minh những thay đổi nhỏ, nhất quán có thể tạo ra sự khác biệt mang tính bước ngoặt cho sức khỏe và tuổi thọ.

"Bệnh tim thường có thể phòng ngừa được, nhưng quá nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm khi có điều gì đó không ổn xảy ra", bác sĩ Lo Monaco chia sẻ thêm rằng mỗi tuần, ông đều gặp những bệnh nhân ngỡ ngàng khi nghe nói rằng những thực phẩm họ ăn hàng ngày đang âm thầm hủy hoại các động mạch.

Dưới đây là 3 nhóm thực phẩm "tối kỵ" mà vị chuyên gia này liệt kê:

Thịt chế biến sẵn và thịt đỏ nhiều mỡ

Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt nguội chứa hàm lượng muối rất cao - tác nhân trực tiếp làm tăng huyết áp. Bên cạnh đó, chúng còn chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nồng độ lipoprotein mật độ thấp (LDL) hay còn gọi là cholesterol "xấu". Cả hai yếu tố này đều liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là những phần thịt nhiều mỡ, cũng làm gia tăng rủi ro này. Bác sĩ Lo Monaco nhấn mạnh rằng thịt đỏ chỉ nên là món ăn thỉnh thoảng, không phải thực phẩm hàng ngày, và chất lượng thịt rất quan trọng. Hãy chọn phần thịt nạc, cố gắng hạn chế tối đa thịt chế biến sẵn vì đã có bằng chứng rõ ràng về tác hại của chúng. Hãy thay thế nguồn protein này bằng trứng, cá và các loại hạt.

Việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là những phần thịt nhiều mỡ, cũng làm gia tăng nguy cơ bệnh mạch vành. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhẹ đóng gói

Các loại đồ ăn tiện lợi thường chứa đầy natri, chất béo bão hòa và thịt chế biến - "bộ ba" gây hại cho sức khỏe tim mạch. Bác sĩ thừa nhận việc chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh mất nhiều thời gian và đây là một thách thức đối với những người bận rộn. Tuy nhiên, đó không phải là cái cớ để thỏa hiệp với sức khỏe.

Vị chuyên gia cho rằng hầu hết mọi người đều có thể cải thiện chế độ ăn để giảm đáng kể nguy cơ tim mạch bằng cách cố gắng ăn uống lành mạnh trong phần lớn thời gian. Hãy nhìn vào danh sách thành phần trên bất kỳ món ăn sẵn hoặc đồ ăn nhẹ nào; nếu danh sách đó quá dài và có những thứ bạn thậm chí không thể phát âm tên, hãy đặt nó trở lại kệ.

Đồ uống có đường

Tiêu thụ quá nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bác sĩ Lo Monaco lưu ý rằng mọi người thường dễ dàng quên mất lượng đường có trong các loại thức uống. Ông khẳng định: "Chúng ta thường kiểm soát calo trong đồ ăn nhưng lại bỏ qua 'calo lỏng'. Các loại đồ uống có đường nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn".

Bác sĩ Lo Monaco gợi ý chế độ ăn Địa Trung Hải - chế độ ăn mà ông đã gắn bó từ nhỏ tại Sicily. Đây là phương pháp ông luôn ưu tiên khuyến nghị cho bệnh nhân vì nó tập trung vào thực phẩm nguyên bản, chất béo lành mạnh và không quá khắt khe, giúp người tập dễ dàng duy trì lâu dài.

"Điều quan trọng cần nhớ là bạn không cần phải thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và thực hiện dần dần để có một phương pháp bảo vệ sức khỏe tim mạch bền vững trong dài hạn", bác sĩ Lo Monaco kết luận.

Mỹ Ý (Theo Liverpool Echo)